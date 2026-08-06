Riscurile sunt mari, dar măsurile luate până acum au reușit să prelungească funcționarea Centralei de la Cernavodă.

Dacă lucrurile vor merge bine, reactorul 2 ar mai putea rămâne activ încă 10-11 zile.

După o amânare de 24 de ore, cele patru barje încărcate cu piatră ar uma să fie scufundate astăzi. Autoritățile urmăresc să crească debitul de apă care ajunge la Cernavodă.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Scufundarea celor 4 barje care va trebui să redirecționeze curentul spre Dunărea Veche și să mărească volumul de apă ce ajunge la Cernavodă s-a dorit a fi o soluție salvatoare, câtă vreme ultimele măsurători indicau o scădere a nivelului Fluviului Dunării cu un 1 cm. O scădere mai mică însă decât se prognozase inițial”.

Curenții puternici din zonă pot pune, însă, în pericol echipele implicate în scufundarea barjelor. De asemenea, amplasamentul viitorului baraj artificial a fost atent analizat.

O variantă era scufundarea barjelor în două perechi la o distanță de 70 de metri de mal, variantă care ar fi presupus, suplimentar, realizarea unui prag pe fundul fluviului din piatra extrasă după detonarea stâncii Pârjoaia între malul stâng al Dunării și grupul celor patru nave.

Soluția ar implica însă anumite riscuri, așa că s-a luat în calcul și varianta inițială și, anume că, cele 4 barje să fie scufundate chiar lângă mal, la un unghi de 105 de grade.

Sorin Rîndașu - director adjunct Administrația Națională Apele Române: ”Pentru a nu risca nimic am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mâl cât și în ancore. Umplerea acestora trebuie să se facă doar după ce incintele care conțin aer și care asigură o flotabilitate superioară. Gândiți-vă că noi punem piatră într-o barcă și pe laterală sunt nişte camere pline cu aer. Ele mai pot pluti parţial”.

Din datele oficiale, detonarea stâncii și lucrările de dragare de la Bala permit reactorului 2 de la Cernavodă să livreze energie în Sistemul Energetic Național încă 4–5 zile. Cu toate acestea, șefii centralei Nucleare aşteaptă scufundarea barjelor.

Romeo Urjan, Director CNE: ”Acestea dacă ne mai aduc un suplimentar de 3-4 zile - reactorul de la Cernavodă va funcționa în loc de 7 zile - 10 la 11 zile”.

Cu toate acestea, situația rămâne critică. Dunărea continuă să se retragă de la o zi la alta, iar debitul fluviului este estimat să ajungă la un nou minim istoric, de 1.400 de metri cubi pe secundă.