Rabla Auto 2025. Când începe noua sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice

Stiri actuale
15-12-2025 | 19:45
×
Codul embed a fost copiat

Marți, 16 decembrie, dimineață, începe o nouă sesiune a programului „Rabla”. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior mai au o șansă anul acesta să își schimbe mașina.

autor
Valentina Neagu

Cei care vor să își schimbe mașina veche cu una nouă și vor să beneficieze de tichetul Rabla au timp de mâine dimineață de la ora 10 și până pe 31 decembrie sau până la epuizarea banilor.

Autoritățile de mediu pun la dispoziție 22 de milioane de lei pentru mașinile cu motorizare termică și 15 milioane pentru cele electrice. Banii provin din dosarele respinse în celelalte sesiuni.

Înscrierea în Programul Rabla se face online, prin intermediul platformei oficiale - inscrierionline.afm.ro.

Valoarea ecotichetului rămâne neschimbată - pentru o mașină electrică puteți obține până la 18.500 de lei, în timp ce pentru una pe benzină valoarea maximă a tichetului este de 10.000 de lei. În cei 20 de ani de funcționare, Programul Rabla a scos de pe străzi peste un milion de mașini vechi.

Citește și
masini
Piața auto își revine după luni de scăderi. Producătorii atrag clienții cu reduceri masive
Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: Pro TV

Etichete: masini, auto, rabla,

Dată publicare: 15-12-2025 19:39

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat. „Momentan nu avem acest buget încă identificat”
Stiri actuale
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat. „Momentan nu avem acest buget încă identificat”

Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat, în condiţiile în care, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat marţi ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Piața auto își revine după luni de scăderi. Producătorii atrag clienții cu reduceri masive
Stiri actuale
Piața auto își revine după luni de scăderi. Producătorii atrag clienții cu reduceri masive

După un început de an slab, industria auto și-a revenit ușor, în lunile de toamnă. În octombrie, cererea, sprijinită în special de programul Rabla, a crescut cu 11%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rabla împinge piața auto pe plus după un început de an slab, aducând o creștere a cererii de 11% în luna octombrie
Stiri actuale
Rabla împinge piața auto pe plus după un început de an slab, aducând o creștere a cererii de 11% în luna octombrie

După un început de an slab, industria auto și-a revenit ușor în lunile de toamnă. În octombrie, cererea a crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, sprijinită, în special, de programul Rabla.

Bugetul Rabla Auto 2025, aproape epuizat în primele patru ore de la lansare. Ce fonduri mai pot fi accesate
Stiri actuale
Bugetul Rabla Auto 2025, aproape epuizat în primele patru ore de la lansare. Ce fonduri mai pot fi accesate

În doar patru ore de la lansare, 80% din bugetul suplimentar de 55 de milioane de lei al programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a fost epuizat, anunţă AFM.

AFM aprobă alte 425 de ecotichete în cadrul Programului Rabla. Când se pot face înscrierile
Stiri Economice
AFM aprobă alte 425 de ecotichete în cadrul Programului Rabla. Când se pot face înscrierile

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

Recomandări
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri
Stiri externe
Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28