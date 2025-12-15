Rabla Auto 2025. Când începe noua sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice

Marți, 16 decembrie, dimineață, începe o nouă sesiune a programului „Rabla”. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior mai au o șansă anul acesta să își schimbe mașina.

Cei care vor să își schimbe mașina veche cu una nouă și vor să beneficieze de tichetul Rabla au timp de mâine dimineață de la ora 10 și până pe 31 decembrie sau până la epuizarea banilor.

Autoritățile de mediu pun la dispoziție 22 de milioane de lei pentru mașinile cu motorizare termică și 15 milioane pentru cele electrice. Banii provin din dosarele respinse în celelalte sesiuni.

Înscrierea în Programul Rabla se face online, prin intermediul platformei oficiale - inscrierionline.afm.ro.

Valoarea ecotichetului rămâne neschimbată - pentru o mașină electrică puteți obține până la 18.500 de lei, în timp ce pentru una pe benzină valoarea maximă a tichetului este de 10.000 de lei. În cei 20 de ani de funcționare, Programul Rabla a scos de pe străzi peste un milion de mașini vechi.

