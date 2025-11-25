Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi amânat. Anunțul făcut de ministra Mediului: „Riscăm să pierdem”

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.). Eu mi-am exprimat public preferinţa, deşi înţeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din proiectele din PNRR, care şi-au pierdut fondurile, finanţarea, vor fi mutate pe AFM. În acelaşi timp, avem o discuţie cât se poate de aşezată ca, în cazul în care vom găsi totuşi buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar cu câteva condiţii care nu au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susţin să fie aplicat programul Rabla pentru maşini produse în Europa. Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru programul Rabla nu există", a menţionat Diana Buzoianu, la Ediţia a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federaţia Patronală a Energiei (FPE).

În opinia sa, prioritate vor avea proiectele „care au început deja să fie lucrate, de apă, canal, lucrări care deja există în teren".

„Va trebui să avem o discuţie serioasă pentru gândirea bugetului pentru anul viitor al AFM. Din punctul meu de vedere, prioritate vor avea proiecte care au început deja să fie lucrate, adică vorbim de apă, canal, lucrări care deja există în teren, şantiere care au fost deja deschise, care nu pot fi amânate. Dacă ar fi blocate, riscăm să pierdem inclusiv contractele respective, riscăm să avem comunităţi care ar fi putut să aibă apă şi canalizare în 2 ani de zile sau într-un an de zile, şi să nu mai aibă aceste servicii minimale, care sunt absolut esenţiale. Vorbim de proiecte de Centre de aport voluntar, care ne ajută la ţintele de la nivel european, ne ajută inclusiv pe infrastructura care nu a existat pentru colectarea anumitor tipuri de deşeuri. Prioritatea va fi să acoperim bugetul pentru aceste proiecte", a adăugat ministrul.

Programul „Rabla Auto 2025" pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare. Acest rezultat a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, pe fondul unui interes crescut din partea românilor.

