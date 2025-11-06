Bugetul Rabla Auto 2025, aproape epuizat în primele patru ore de la lansare. Ce fonduri mai pot fi accesate

Stiri actuale
06-11-2025 | 16:17
programul rabla
Inquam Photos / George Călin

În doar patru ore de la lansare, 80% din bugetul suplimentar de 55 de milioane de lei al programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a fost epuizat, anunţă AFM.

autor
Aura Trif

”Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că înscrierile în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Auto 2025), dedicat persoanelor fizice, continuă, românii având încă la dispoziţie fonduri importante pentru achiziţia de autoturisme noi, mai puţin poluante. Sesiunea reluată astăzi, 06 noiembrie 2025, ora 10:00, a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susţinerea achiziţiei de autovehicule noi cu motoare termice şi hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat şi sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii”, anunţă AFM.

Cât a mai rămas din buget

În acest moment, persoanele fizice mai pot accesa aproximativ 1,2 milioane de lei pentru achiziţia de autovehicule electrice şi peste 9,1 milioane de lei pentru autovehicule cu motorizare termică, în cadrul sesiunii de finanţare deschise până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

”În patru ore de la lansare, bugetul alocat a fost epuizat în proporţie de 80%, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziţia de autovehicule mai puţin poluante”, anunţă AFM.

Aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi, iar timpul minim de depunere a unei cereri a fost de aproximativ 1 minut şi 19 secunde.

Citește și
masini programul rabla
Schimbarea pregătită pentru programul Rabla, după eșecul primelor pentru mașinile „verzi”. Urmează o analiză

”Programul Rabla Auto 2025 se desfăşoară în condiţii optime, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă pentru persoanele fizice interesate. Bugetul suplimentar asigură continuitatea programului şi oferă posibilitatea achiziţionării de autovehicule noi, mai puţin poluante, prin acordarea ecotichetelor disponibile. Îi încurajăm pe toţi cei care doresc să aplice să profite de această oportunitate, cât timp atât sesiunea pentru motoarele termice şi hibride, cât şi cea pentru electrice, rămân deschise”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare, ceea ce a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, având în vedere interesul crescut.

”AFM continuă să sprijine tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient, contribuind activ la implementarea politicilor naţionale de protecţie a mediului şi la reducerea impactului asupra calităţii aerului”, mai arată AFM.

Elon Musk ar putea câștiga încă un trilion de dolari. Cum ar putea deveni și mai bogat cel mai bogat om din lume

Sursa: Agerpres

Etichete: masini, rabla, AFM,

Dată publicare: 06-11-2025 16:17

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
AFM aprobă alte 425 de ecotichete în cadrul Programului Rabla. Când se pot face înscrierile
Stiri Economice
AFM aprobă alte 425 de ecotichete în cadrul Programului Rabla. Când se pot face înscrierile

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

Schimbarea pregătită pentru programul Rabla, după eșecul primelor pentru mașinile „verzi”. Urmează o analiză
Stiri actuale
Schimbarea pregătită pentru programul Rabla, după eșecul primelor pentru mașinile „verzi”. Urmează o analiză

Românii încep să îşi piardă interesul pentru maşinile electrice. Din această cauză, Administrația Fondului pentru Mediu mută banii rămași din programul Rabla pentru vehiculele verzi către cel pentru hibride, ori cu motor clasic.

Programul Rabla 2025 a primit 45 de milioane de lei în plus pentru mașinile termice şi hibride. Când încep înscrierile
Stiri Sociale
Programul Rabla 2025 a primit 45 de milioane de lei în plus pentru mașinile termice şi hibride. Când încep înscrierile

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat, marţi, că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025, prin diminuarea fondurilor alocate autovehiculelor electrice.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogoș, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Noiembrie 2025

47:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28