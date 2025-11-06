Bugetul Rabla Auto 2025, aproape epuizat în primele patru ore de la lansare. Ce fonduri mai pot fi accesate

În doar patru ore de la lansare, 80% din bugetul suplimentar de 55 de milioane de lei al programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a fost epuizat, anunţă AFM.

”Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că înscrierile în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Auto 2025), dedicat persoanelor fizice, continuă, românii având încă la dispoziţie fonduri importante pentru achiziţia de autoturisme noi, mai puţin poluante. Sesiunea reluată astăzi, 06 noiembrie 2025, ora 10:00, a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susţinerea achiziţiei de autovehicule noi cu motoare termice şi hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat şi sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii”, anunţă AFM.

Cât a mai rămas din buget

În acest moment, persoanele fizice mai pot accesa aproximativ 1,2 milioane de lei pentru achiziţia de autovehicule electrice şi peste 9,1 milioane de lei pentru autovehicule cu motorizare termică, în cadrul sesiunii de finanţare deschise până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

”În patru ore de la lansare, bugetul alocat a fost epuizat în proporţie de 80%, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziţia de autovehicule mai puţin poluante”, anunţă AFM.

Aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi, iar timpul minim de depunere a unei cereri a fost de aproximativ 1 minut şi 19 secunde.

”Programul Rabla Auto 2025 se desfăşoară în condiţii optime, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă pentru persoanele fizice interesate. Bugetul suplimentar asigură continuitatea programului şi oferă posibilitatea achiziţionării de autovehicule noi, mai puţin poluante, prin acordarea ecotichetelor disponibile. Îi încurajăm pe toţi cei care doresc să aplice să profite de această oportunitate, cât timp atât sesiunea pentru motoarele termice şi hibride, cât şi cea pentru electrice, rămân deschise”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare, ceea ce a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, având în vedere interesul crescut.

”AFM continuă să sprijine tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient, contribuind activ la implementarea politicilor naţionale de protecţie a mediului şi la reducerea impactului asupra calităţii aerului”, mai arată AFM.

