România anunță că va colabora militar cu una dintre forțele nucleare ale lumii. Explicațiile MApN

România va colabora militar cu Pakistanul, a anunțat luni ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Pakistan are una dintre cele mai mari armate din lume și este una dintre puterile nucleare declarate.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a discutat, luni, cu preşedintele Comitetului Întrunit al Statelor Majore din Republica Islamică Pakistan, generalul Sahir Shamshad Mirza, despre extinderea cooperării militare dintre forţele armate ale celor două ţări, informează MApN.

Ionuţ Moşteanu şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit luni, la sediul MApN, cu generalul Sahir Shamshad Mirza, aflat în vizită în ţara noastră, discuţiile axându-se pe extinderea cooperării militare dintre forţele armate ale celor două ţări şi pe analiza situaţiei de securitate, atât din regiunea Mării Negre, cât şi din Orientul Apropiat şi cel Mijlociu, respectiv Asia de Sud şi de Est.

Ministrul apărării naţionale a reliefat angajamentul României pentru consolidarea securităţii regionale şi a subliniat rolul important al dialogului în domeniul apărării între cele două state, precizează Ministerul.

"Vizita de astăzi reprezintă o oportunitate pentru consolidarea relaţiile bilaterale în domeniul apărării şi pentru identificarea de noi modalităţi prin care forţele noastre armate pot colabora în beneficiul ambelor părţi", a spus ministrul Moşteanu, citat în comunicat.

Conform comunicatului, în cadrul întâlnirii, şeful Statului Major al Apărării a evidenţiat domeniile de interes reciproc pentru Armata României şi forţele armate pakistaneze.

Pakistanul, una dintre cele opt puteri nucleare oficiale ale lumii

"Antrenamentele comune, pregătirea pentru participarea la misiuni internaţionale, cooperarea tehnico-militară şi programele asigurate prin centre de perfecţionare şi instituţii de învăţământ militar reprezintă o parte dintre formele practice în care s-a materializat colaborarea noastră. Vom continua să cultivăm această relaţie şi să găsim noi oportunităţi de a lucra împreună", a precizat generalul Gheorghiţă Vlad, citat în comunicat.

MApN transmite că programul în România al preşedintelui Comitetului Întrunit al Statelor Majore din Republica Islamică Pakistan include vizite la comandamentele categoriilor de forţe, la Direcţia Generală pentru Armamente, precum şi întrevederi cu reprezentanţi din cadrul industriei naţionale de apărare.

Pakistanul este una dintre cele opt puteri nucleare oficiale, alături de Statele Unite, Rusia, Regatul Unit, Franţa, China, India şi Coreea de Nord. Acestora li se adaugă și Israelul, care este dotat în mod neoficial cu arma atomică.

