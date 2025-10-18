Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

18-10-2025 | 09:17
O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Alexandru Toader

Transferul pacientului a fost organizat ca urmare a solicitării echipei medicale de la Spitalul Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății identificând un loc disponibil pentru tratament de specialitate.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării.

Mai mult, starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au fost operate.

”Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate

Aceşti au precizat că, probabil, săptămâna viitoare pacienţii se vor externa.

Conform datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca se află: un bărbat de 68 de ani – operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate; o femeie de 58 de ani – fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare; necesitând intervenţie chirurgicală; un bărbat de 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectate. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Sursa: StirilePROTV, News.ro

