Bărbatul suspectat că a atacat trei femei în metroul parizian avea ordin de expulzare din Franţa

27-12-2025 | 13:48
politie franta
Shutterstock

Guvernul francez a anunţat că suspectul atacului asupra a trei femei în metroul parizian era deja condamnat penal şi se afla sub ordin de deportare din Franţa.

autor
Ioana Andreescu

„Cetăţean malian cu şedere ilegală în ţară, acest individ – deja cunoscut pentru distrugerea de bunuri sub influenţa drogurilor – a fost închis în ianuarie 2024 pentru jaf agravat şi agresiune sexuală, după ce a fost condamnat”, a informat Ministerul de Interne într-un comunicat de presă.

Atacul din metroul parizian şi arestarea suspectului

Poliţia franceză l-a arestat pe bărbat vineri, acesta fiind suspectat că ar fi rănit uşor trei femei cu un cuţit într-un tren de pe linia 3 a metroului parizian, în staţiile Arts-et-Métiers, République şi Opéra. Teoria principală în acest caz nu este terorismul, ci mai degrabă o posibilă boală mintală.

Suspectul a fost arestat la câteva ore după incident, la domiciliul său din Sarcelles, la nord de capitala franceză.

După ce şi-a ispăşit pedeapsa între ianuarie 2024 şi iulie 2025, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, avea un ordin de a părăsi în mod obligatoriu teritoriul francez şi a fost plasat într-un centru de detenţie administrativă.

Cu toate acestea, Ministerul de Interne a explicat că ordinul de deportare nu a putut fi executat în termenul de 90 de zile prevăzut de lege, „deoarece nu a putut fi obţinut un permis consular de trecere în siguranţă din cauza absenţei unui document de identitate valabil”.

Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu.

Într-un comunicat transmis către EFE, Parchetul din Paris a explicat că bărbatul a fost identificat datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere şi activării ulterioare a geolocalizării telefonului său mobil.

Potrivit ziarului „Le Figaro”, cele trei femei au suferit răni minore, dar un şoc emoţional sever.

Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”

Sursa: Agerpres

Etichete: Franta, atac,

Dată publicare: 27-12-2025 13:48

