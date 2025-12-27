Bărbatul suspectat că a atacat trei femei în metroul parizian avea ordin de expulzare din Franţa

Guvernul francez a anunţat că suspectul atacului asupra a trei femei în metroul parizian era deja condamnat penal şi se afla sub ordin de deportare din Franţa.

„Cetăţean malian cu şedere ilegală în ţară, acest individ – deja cunoscut pentru distrugerea de bunuri sub influenţa drogurilor – a fost închis în ianuarie 2024 pentru jaf agravat şi agresiune sexuală, după ce a fost condamnat”, a informat Ministerul de Interne într-un comunicat de presă.

Atacul din metroul parizian şi arestarea suspectului

Poliţia franceză l-a arestat pe bărbat vineri, acesta fiind suspectat că ar fi rănit uşor trei femei cu un cuţit într-un tren de pe linia 3 a metroului parizian, în staţiile Arts-et-Métiers, République şi Opéra. Teoria principală în acest caz nu este terorismul, ci mai degrabă o posibilă boală mintală.

Suspectul a fost arestat la câteva ore după incident, la domiciliul său din Sarcelles, la nord de capitala franceză.

După ce şi-a ispăşit pedeapsa între ianuarie 2024 şi iulie 2025, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, avea un ordin de a părăsi în mod obligatoriu teritoriul francez şi a fost plasat într-un centru de detenţie administrativă.

Cu toate acestea, Ministerul de Interne a explicat că ordinul de deportare nu a putut fi executat în termenul de 90 de zile prevăzut de lege, „deoarece nu a putut fi obţinut un permis consular de trecere în siguranţă din cauza absenţei unui document de identitate valabil”.

Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu.

Într-un comunicat transmis către EFE, Parchetul din Paris a explicat că bărbatul a fost identificat datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere şi activării ulterioare a geolocalizării telefonului său mobil.

Potrivit ziarului „Le Figaro”, cele trei femei au suferit răni minore, dar un şoc emoţional sever.

