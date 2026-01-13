Cel mai bine vândut producător auto mondial al șaselea an la rând. Vehiculele electrice pierd popularitatea

Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial.

Grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pe anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni, transmit DPA şi Kyodo.

Toyota a vândut pe plan mondial 10,32 milioane de vehicule în perioada ianuarie-noiembrie 2025, în timp ce rivalul german a vândut pe ansamblul anului trecut 8,98 milioane de unităţi, un declin de 0,5% faţă de 2024.

Toyota, împreună cu subsidiarele Hino Motors şi Daihatsu, este din 2020 cel mai bine vândut producător auto mondial.

Vânzările Volkswagen scad în China și America de Nord

În China, o piaţă majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenţei din partea producătorilor auto interni. China este cea mai mare piaţă auto din lume.

De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, pe fondul taxelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump.

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creştere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creşterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unităţi.

Pe plan mondial, vânzările Volkswagen AG de vehicule electrice (EV) au crescut cu 32% anul trecut, la 983.100 unităţi, cifrele din Europa şi Statele Unite depăşindu-le cu mult pe cele din 2024.

Analiștii anticipează un 2026 dificil pentru vehiculele electrice

„Mai presus de toate, concurenţa intensă din China, taxele vamale şi încheierea subvenţionării vehiculelor electrice în SUA au afectat afacerile noastre. Pe de altă parte, ne-am extins semnificativ poziţia în Europa, în pofida noilor competitori. Şi în America de Sud ne-am majorat cota de piaţă", a apreciat Marco Schubert, membru al Board-ului şi responsabil cu vânzările mărcii Audi, o subsidiară a grupului Volkswagen.

Analiştii apreciază că 2026 va fi un test dificil pentru vehiculele electrice, pe măsură ce producătorii auto chinezi se extind, iar apetitul consumatorilor rămâne neuniform în Asia şi Europa.

