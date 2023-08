43% dintre români au tăiat vacanța din buget. Cum stă România, în raport cu alte țări europene, la renunțarea la concediu

Pe de altă parte, la nivel european, aproape 40 de milioane de angajați nu și-au permis să plece într-o vacanță de o săptămână, potrivit Confederației Europene a Sindicatelor.

Alexandra este din Sibiu și are două locuri de muncă. Deși are un venit stabil, a decis, împreună cu partenerul ei, ca în acest an să sară peste vacanță.

„Eu şi prietenul meu ne-am gândit să ne ne facem o vacanţă, ne-am uitat pe booking și pentru Bulgaria sau Grecia, dar prețurile sunt destul de mari, ne-am gândit mai bine și o lăsăm pe anul viitor", spune ea.

În schimb, Florina și-a stabilit, împreună cu viitorul ei soț, altfel prioritățile pentru acest an. Lucrează în comerț și au împărțit toate economiile între renovarea locuinței și organizarea propriei nunți. Și luna de miere au plănuit-o, tot pentru anul viitor.

Florina: „Pentru noi e mai important să investim în casă și în ce ține de noi, înainte de concediu. Noi ne-am ales prioritățile."

La fel ca ei, în acest an un procent covârșitor dintre români renunță la o vacanță de cel puțin o săptămână. Viața a devenit prea scumpă, spun oamenii, iar vacanțele sunt cele lăsate la urmă, după cheltuielile cu creșterea copiilor, utilitățile sau mâncarea. Aproape de noi sunt grecii, ungurii, dar și italienii.

Europeni care nu și-au permis o vacanță de o săptămână:

România (43%)

Grecia (37%)

Ungaria (34%)

Italia (31%)

Croația (31%)

Cipru (30%)

Sursă: Confederația Europeană a Sindicatelor)

Pe de altă parte, și tarifele mari pentru un sejur i-au făcut pe cei mai mulți să renunțe la relaxare.

La nivelul Uniunii Europene, prețul pachetelor de vacanță a crescut între lunile ianuarie și mai cu 12,4%. Este cea mai mare creștere înregistrată din 1996 și până acum.

Raluca Mureșan, specialist în turism: „În acest an, foarte mulți romani au renunțat la vacanțe, pentru că bugetul a fost prioritizat către alte lucruri mult mai necesare. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că, da, vacanțele s-au scumpit. Vorbim de o creștere de 20-30%, în general, care a avut loc pe tot ceea ce înseamnă cazări, transport, mâncare la restaurante, zboruri."

Adela Dadu. ghid de turism: „Se simte această criză, mai ales la cei mai tineri, vorbim de turiști între 20-35 de ani maximum, sunt și anulări și schimbări de program."

La nivel european, aproape 20% dintre cei care au un contract de muncă nu au plănuit nici un concediu.

Dată publicare: 25-08-2023 19:48