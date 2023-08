Cât a cheltuit Alex pentru o vacanță de două săptămâni la Madrid. „Nu am plătit cazarea, mesele sunt asigurate”

Invitația celor dragi include cazarea și, deseori, mesele de peste zi, așa că bugetul de vacanță este sensibil îmbunătățit, iar atmosfera este una caldă, de familie.

Luciana împreună cu soțul au fost în Italia, într-un orășel cochet, la 35 kilometri de Roma. Au ales să stea la rude, unde au parte de tot confortul. Bugetul de vacanță a fost de aproape o mie de euro pentru două persoane, șapte zile. Și avantajele sunt nenumărate, spun ei.

Luciana: „Economisim nu doar cu cazarea stând aici, ci și cu masa, cafeaua, mașina. Am fost undeva la un restaurant destul de bun, am luat o sticlă în plus de vin, vrem să vizităm lucruri pe care, de altfel, nu am mai fi avut bani să le vizităm. Poate într-o zi chiar mergem într-o excursie aici, în apropiere. Ne răsfățăm mai mult stând la prieteni”.

Și gazdele își împart timpul liber cu oaspeții din țară.

Bianca: „Încercăm să ne facem timp pentru musafiri și noi avem jobul nostru, dar avem două zile libere și le petrecem cu ei”.

Alex este student și e plecat de două săptămâni la bunicii lui, stabiliți într-o provincie în apropiere de Madrid. A decis că e cea mai bună variantă de vacanță pentru anul acesta.

Alex: „Cum nu am plătit cazarea, cum mesele sunt asigurate, mi-am luat doar bani. Gen... Nu știu, 500 de euro”.

Denisa a fost împreună cu prietena cea mai bună în Castellon, Spania, tot la rude. În șapte zile au cheltuit 600 de euro, fiecare.

Denisa: „Voiam să vizităm Valencia care era aproape de locuința rudelor. Cum am avut cazarea și mâncarea asigurate, mi-au redus mult costurile”.

Specialiștii explică și motivele pentru care vacanțele la cunoscuții stabiliți peste granițe devin pentru unii opțiunea cea mai bună.

Ioan Hossu, sociolog: „Scumpirea pachetelor turistice, erodarea puterii de cumparrare, inflația sau scumpirile, costurile vieții din ultimul an determină unii dintre români să opteze pentru aceste formule”.

Lucian Fanea, economist: „Noi, românii, suntem foarte ospitalieri. Sigur aceste diferențe de bani rămân în buzunarul oamenilor, cu care mulți aleg să mai facă poate o altă excursie, un alt city break”.

Pentru o vacanță reușită la prieteni ori la rude, trebuie să avem în vedere oraganizarea din timp, dar și adaptarea la regulile casei.

