33 de ONG-uri protestează împotriva închiderii Parcului Kiseleff pentru evenimente private cu acces plătit

Primăria Sectorului 1 vrea să se asocieze cu o firmă privată pentru organizarea "Lumina Park" - un traseu de lumini care va funcționa câte 4 luni pe an, timp de 3 ani consecutivi.

Treizeci și trei de organizații neguvernamentale, conduse de Grupul de Inițiativă Kiseleff, au semnat o scrisoare deschisă prin care își exprimă îngrijorarea față de planul Primăriei Sectorului 1 de a închide o porțiune din Parcul Kiseleff pentru organizarea de evenimente comerciale cu o firmă privată.

Potrivit proiectului de hotărâre adoptat în cea mai recentă ședință a Consiliului Local de sector, administrația locală vrea să se asocieze cu Universum Events SRL pentru organizarea evenimentului "Lumina Park", care ar urma să dureze câte patru luni în fiecare dintre următorii trei ani consecutivi.

Prima ediție din Parcul Kiseleff este programată între 25 octombrie 2025 și 15 februarie 2026 și "va consta în amenajarea temporară a unui traseu de lumini, instalații vizuale și multimedia interactive, cu acces controlat, destinat publicului larg, cu precădere cetățenilor Sectorului 1", conform documentelor oficiale.

