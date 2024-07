Vijelia puternică a rupt mai mulți arbori duminică seară în Capitală. Un copac masiv s-a prăbușit pe Bd. Kiseleff

Un copac masiv s-a prăbușit pe un bulevard central din București, aproape de Calea Victoriei și a blocat traficul pe trei benzi.

Iar în sectorul 4 trunchiuri rupte de vânt au avariat grav mai multe mașini parcate. Din fericire nu au fost victime.

Furtuna s-a dezlănțuit brusc în Capitală, în jurul orei 20. Ploaia curgea ca o perdea în timp ce vântul care lovea cu putere a pus la pământ mai mulți arbori. Unul dintre ei - scos din rădăcini - a căzut pe bulevardul Kiseleff, la câțiva pași de Piața Victoriei, și a blocat trei dintre cele patru benzi.

Din fericire, trunchiul nu a lovit în cădere trecători sau mașinile de pe șosea. Într-o parcare din altă zonă a Capitalei însă un copac căzut în urma furtunii a avariat mai multe autoturisme aflate într o parcare din sectorul 4.

Oamenii au ieșit din locuințe pentru a evalua pagubele.

Bărbat: „A mai fost acum 2 saptămâni în urmă a fost un tei aici în faţa blocului 5, tot aşa a căzut, spre ajutorul lui dumnezeu că nu a fost cu victime umane, a fost doar cu materială adică trei maşini au fost cu avarii mici”.

Femeie: „Sunt ultima aici şi mă mir că e întreagă. Nu mă aşteptam să cadă aşa, doamne. Și de asta mă tot uit şi nu mi vine să cred. Am văzut că a început ploaia dar nu mă aşteptam să fie aşa şi nu mi am dat seama că şi eu tot sub un copac am parcat o”.



Un echipaj de intervenție a curățat zona. După furtună, pompierii au fost chemați în total pentru 53 de intervenții în București și alte 3 în Ilfov.

