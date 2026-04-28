"Jimmy Kimmel trebuie concediat imediat de Disney şi ABC", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth Social, criticând comentariile făcute de prezentator, care, într-o emisiune a sa de săptămâna trecută, a afirmat că Prima Doamnă "are aura unei văduve în devenire", relatează AFP

Trump îl atacă pe Kimmel

"Uau, Jimmy Kimmel, care nu este deloc amuzant, aşa cum o atestă ratingurile sale TV groaznice, a făcut o declaraţie cu adevărat şocantă în emisiunea sa", şi-a început Trump mesajul.

"A arătat o înregistrare video falsă cu Prima Doamnă, Melania, şi fiul nostru, Barron, ca şi cum ar fi stat de fapt în studioul său, ascultându-l vorbind, ceea ce nu s-a întâmplat şi nu se va întâmpla niciodată. Apoi a spus: 'Prima noastră Doamnă, Melania, este aici. Uitaţi-vă la Melania, atât de frumoasă. Doamnă Trump, aveţi aura unei văduve în devenire'. O zi mai târziu, un nebun a încercat să intre în sala de bal a Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă, încărcat cu o puşcă, un pistol şi multe cuţite. Era acolo dintr-un motiv foarte evident şi sinistru", a detaliat preşedintele american.

"Apreciez că atât de mulţi oameni sunt indignaţi de apelul josnic la violenţă al lui Kimmel şi, în mod normal, nu aş reacţiona la nimic din ceea ce a spus, dar acum s-a întrecut mult limita", a scris Trump.

Kimmel respinge acuzaţiile

Jimmy Kimmel a spus că gluma cu ''văduva'' despre prima doamnă a Statelor Unite nu a fost ''un îndemn la asasinat'' după ce preşedintele american Donald Trump a cerut ca prezentatorul să fie ''concediat imediat'' în urma acestor remarci, informează marţi DPA şi PA Media.

În monologul său de luni, Kimmel a spus că îi pare rău dacă preşedintele şi cei prezenţi la eveniment au trăit o experienţă traumatică şi înfricoşătoare.

''Sunt de acord că trebuie să respingem retorica urii şi a violenţei'', a spus Kimmel. ''Şi cred că cel mai potrivit loc de unde să începi să faci asta ar fi să porţi o conversaţie cu soţul tău pe acest subiect''.

Anterior, Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, l-a criticat pe Jimmy Kimmel, acuzându-l pe acest critic frecvent al preşedintelui Donald Trump că promovează "retorica urii şi a violenţei".

Mesajul Melaniei Trump de pe platforma X vine la două zile după atacul armat de la Gala Corespondenţilor de la Casa Albă, la care a participat şi cuplul prezidenţial.

Suspectul ar fi vizat oficiali de rang înalt

Suspectul ar fi încercat să-i asasineze pe Donald Trump şi pe înalţi oficiali din administraţia acestuia, conform Casei Albe.

Cu două zile înainte de atacul armat, Jimmy Kimmel a parodiat în emisiunea sa de pe ABC monologul interpretat în mod tradiţional de un umorist la aceste gale, în timpul cărora preşedintele este ţinta unor ironii consensuale.

Prezentatorul TV declarase în mod special că Prima Doamnă are "aura unei văduve în devenire".

Remarcile sale au fost condamnate luni şi de James Blair, un înalt oficial al Casei Albe, care a denunţat comentariile ca fiind menite să "legitimizeze violenţa politică". "Jimmy Kimmel nu ar trebui să mai fie la televiziune", a adăugat el pe X.

Pentru Melania Trump, "acest monolog despre familia mea nu este umor". "Oameni ca Kimmel nu ar trebui să aibă ocazia să intre în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ură", a adăugat Prima Doamnă, numindu-l pe prezentator "laş" şi îndemnând ABC să ia măsuri împotriva acestuia.

Un conflict mai vechi între Kimmel şi administraţia Trump

Nu este prima dată când prezentatorul TV este ţinta unor critici virulente din partea administraţiei Trump.

Mare vedetă a emisiunilor de noapte, Jimmy Kimmel a provocat furia dreptei americane în septembrie anul trecut, care l-a acuzat că a exploatat politic asasinarea influencerului Charlie Kirk, pro-Trump.

Deţinută de Disney, ABC l-a suspendat apoi de pe post pe prezentator. Dar, confruntată cu proteste şi acuzaţii de cenzură, televiziunea l-a readus pe prezentator la o săptămână după demiterea sa.

Donald Trump a salutat suspendarea prezentatorului drept "o veste grozavă pentru America", înainte de a denunţa revenirea sa la "ştirile false ABC".