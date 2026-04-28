Cazul a ieșit la iveală în cursul zilei de ieri, când o femeie a coborât în subsolul clădirii. În timpul curățeniei, a descoperit mai multe oase, iar când și-a dat seama că ar putea aparține unui om, a sunat de îndată la 112.

Imediat, la fața locului a venit un echipaj de poliție, care a securizat zona. În urma cercetărilor de la fața locului, oamenii legii au confirmat că este vorba despre rămășițele unui om.

Potrivit autorităților, există posibilitatea ca osemintele să aparțină unui bărbat dispărut în anul 2019, la vârsta de 46 de ani. Omul ar fi locuit chiar în blocul respectiv, însă a fost văzut ultima oară în Sighetu Marmației. Este nevoie însă de o expertiză medico-legală, pentru a confirma identitatea persoanei.