Apare un nou partid maghiar în România. „Așteptarea a luat sfârșit. Am pus bazele”

„Așteptarea a luat sfârșit. PUMR a sosit. Am pus bazele. Mâine vom deschide porțile”, a scris el cu ocazia anunțării înființării organizației denumite TT – Partidul Unității Maghiare din România, pe care a ilustrat-o cu trei inimi: culorile roșu, galben și albastru reprezintă, pe de o parte, culorile drapelului românesc, iar pe de altă parte, culorile istorice tradiționale ale Transilvaniei„, a scris el în postare.

Potrivit lui István Kátai, nu este vorba despre o ramură transilvăneană a partidului Tisza, iar purtătorul de cuvânt al UDMR, Botond Csoma, speră, de asemenea, ca această formațiune politică să nu aibă nicio legătură cu partidul Tisza condus de Péter Magyar. Cu toate acestea, cofondatorul „Insulei Tisza” din Oradea a declarat că este vorba despre „înființarea unui partid maghiar în România, pornind din zona Tisei”.

Așadar, se ve numi Partidul Unității Maghiare din România (PUMR), dar momentan este o organizație neînregistrată, deoarece înregistrarea oficială este în curs de desfășurare.

Cu toate acestea, Kátai nu a dezvăluit cine sunt fondatorii formațiunii politice, dar a promis că va face acest lucru după înregistrare. Totodată, el nu a răspuns la întrebării Transtelex dacă înființarea partidului are legătură cu faptul că demisia președintelui UDMR nu a fost solicitată la întâlnirea de la Budapesta dintre Kelemen Hunor și Péter Magyar, deși mulți se așteptau la acest lucru, iar declarațiile anterioare ale lui Kátai au subliniat, de asemenea, importanța responsabilității pe tot parcursul procesului.

Alegerea denumirii nu pare întâmplătoare: Partidul Unității Maghiare din România sugerează că, la fel ca Uniunea Democratică Maghiară din România, ar include și ar reprezenta, dacă ar fi cazul, nu doar maghiarii din Ținutul Secuiesc sau din Transilvania, ci toți maghiarii din România – inclusiv pe cei din Partium, București și Banat.

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Botond Csoma, a spus că a observat doar că István Kátai recrutează membri.

„Având în vedere că István Kátai este fondatorul Tisza Sziget din Transilvania, nu pot decât să sper că Partidul Tisza din Ungaria nu are nicio legătură cu această inițiativă”, a declarat Botond Csoma.

„Luni, Kátai a publicat și o declarație de program detaliată. În aceasta, el face un bilanț clar al politicii UDMR din ultimele aproape două decenii: în opinia sa, s-a creat un sistem care „s-a bazat prea des pe loialitate, pe relații, pe intimidare și pe menținerea dependențelor”. Programul nu va fi publicat integral, ci pe capitole, iar printre temele abordate se numără învățământul în limba maternă, consolidarea economică, autonomia funcțională, situația comunităților maghiare din diaspora, problema maghiarilor cu dublă cetățenie și combaterea corupției”, a mai scris sursa citată.

Örs Szeghalmi, cofondatorul Tisza Sziget din Oradea, s-a exprimat mai precis într-un comentariu postat sub propria sa postare: în opinia sa, este vorba despre „formarea unui partid maghiar din România care își are originea în zona Tisei”.

Szeghalmi a adăugat, de asemenea, că, în lumina tuturor acestor lucruri, merită să observăm că Péter Magyar nu i-a cerut lui Kelemen Hunor să demisioneze în cadrul întâlnirii lor.

„Celor care sperau că Tisza mai are ceva în mânecă, le spun așa-numitul pacsi” – a scris el. Logo-ul partidului a fost creat deocamdată de inteligența artificială, dar Kátai a indicat că ulterior vor organiza un concurs deschis pentru realizarea unei identități vizuale definitive.