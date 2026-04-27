Apare un nou partid maghiar în România. „Așteptarea a luat sfârșit. Am pus bazele”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Maghiari inquam cv
Inquam

Victoria lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria vine cu noi schimbări și în România. Astfel, după prima organizație „Tisza Sziget” din Transilvania, se înființează și un partid.

autor
Alexandru Toader

István Kátai, fondatorul organizației „Insula Kossuth Tisza din Transilvania”, a anunțat că va înființa un nou partid maghiar în România, potrivit Transtelex.ro

Așadar, se ve numi Partidul Unității Maghiare din România (PUMR), dar momentan este o organizație neînregistrată, deoarece înregistrarea oficială este în curs de desfășurare.

Potrivit lui István Kátai, nu este vorba despre o ramură transilvăneană a partidului Tisza, iar purtătorul de cuvânt al UDMR, Botond Csoma, speră, de asemenea, ca această formațiune politică să nu aibă nicio legătură cu partidul Tisza condus de Péter Magyar. Cu toate acestea, cofondatorul „Insulei Tisza” din Oradea a declarat că este vorba despre „înființarea unui partid maghiar în România, pornind din zona Tisei”.

„Așteptarea a luat sfârșit. PUMR a sosit. Am pus bazele. Mâine vom deschide porțile”, a scris el cu ocazia anunțării înființării organizației denumite TT – Partidul Unității Maghiare din România, pe care a ilustrat-o cu trei inimi: culorile roșu, galben și albastru reprezintă, pe de o parte, culorile drapelului românesc, iar pe de altă parte, culorile istorice tradiționale ale Transilvaniei„, a scris el în postare.

Cu toate acestea, Kátai nu a dezvăluit cine sunt fondatorii formațiunii politice, dar a promis că va face acest lucru după înregistrare. Totodată, el nu a răspuns la întrebării Transtelex dacă înființarea partidului are legătură cu faptul că demisia președintelui UDMR nu a fost solicitată la întâlnirea de la Budapesta dintre Kelemen Hunor și Péter Magyar, deși mulți se așteptau la acest lucru, iar declarațiile anterioare ale lui Kátai au subliniat, de asemenea, importanța responsabilității pe tot parcursul procesului.

Alegerea denumirii nu pare întâmplătoare: Partidul Unității Maghiare din România sugerează că, la fel ca Uniunea Democratică Maghiară din România, ar include și ar reprezenta, dacă ar fi cazul, nu doar maghiarii din Ținutul Secuiesc sau din Transilvania, ci toți maghiarii din România – inclusiv pe cei din Partium, București și Banat.

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Botond Csoma, a spus că a observat doar că István Kátai recrutează membri.

„Având în vedere că István Kátai este fondatorul Tisza Sziget din Transilvania, nu pot decât să sper că Partidul Tisza din Ungaria nu are nicio legătură cu această inițiativă”, a declarat Botond Csoma.

„Luni, Kátai a publicat și o declarație de program detaliată. În aceasta, el face un bilanț clar al politicii UDMR din ultimele aproape două decenii: în opinia sa, s-a creat un sistem care „s-a bazat prea des pe loialitate, pe relații, pe intimidare și pe menținerea dependențelor”. Programul nu va fi publicat integral, ci pe capitole, iar printre temele abordate se numără învățământul în limba maternă, consolidarea economică, autonomia funcțională, situația comunităților maghiare din diaspora, problema maghiarilor cu dublă cetățenie și combaterea corupției”, a mai scris sursa citată.

Örs Szeghalmi, cofondatorul Tisza Sziget din Oradea, s-a exprimat mai precis într-un comentariu postat sub propria sa postare: în opinia sa, este vorba despre „formarea unui partid maghiar din România care își are originea în zona Tisei”.

Szeghalmi a adăugat, de asemenea, că, în lumina tuturor acestor lucruri, merită să observăm că Péter Magyar nu i-a cerut lui Kelemen Hunor să demisioneze în cadrul întâlnirii lor.

„Celor care sperau că Tisza mai are ceva în mânecă, le spun așa-numitul pacsi” – a scris el. Logo-ul partidului a fost creat deocamdată de inteligența artificială, dar Kátai a indicat că ulterior vor organiza un concurs deschis pentru realizarea unei identități vizuale definitive.

Sursa: Transtelex.ro

Etichete: partid, maghiar, maghiari, romania, Transilvania,

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Aprilie 2026

45:28

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Aprilie 2026

01:46:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Războiul dronelor

41:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Manchester United - Brentford 0-0, în direct pe VOYO! „Diavolii” trag tare pentru Champions League

Sport

„Visul interzis“ al lui Mihai Stoica pentru banca FCSB-ului: „Suntem, totuși, în România“