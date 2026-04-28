Comercianții întâmpină dificultăți tot mai mari în transportul fisticului iranian către cumpărători internaționali, după ce atacurile SUA și Israel asupra Iranului au perturbat rutele logistice din Orientul Mijlociu, potrivit unui raport al Financial Times.

Îngrijorările legate de rutele maritime și restricțiile din jurul Strâmtorii Hormuz au amplificat problema, amenințând aprovizionarea dintr-una dintre cele mai mari țări producătoare de fistic din lume.

Cererea tot mai mare pentru produse premium

Producătorii de dulciuri și comercianții se confruntă cu presiuni suplimentare, deoarece fisticul a devenit un ingredient-cheie în unele dintre cele mai populare gustări premium și deserturi din regiune, potrivit Arabian Business.

Printre acestea se numără trendul viral al ciocolatei „Dubai”, care a stimulat cererea la nivel internațional.

Rolul Iranului în piața globală

Iranul asigură aproximativ o cincime din producția globală de fistic și poate reprezenta între 25% și 30% din exporturile mondiale în anumite perioade, potrivit datelor United States Department of Agriculture.

Orice perturbare prelungită a livrărilor din această țară este, așadar, susceptibilă să afecteze lanțurile globale de aprovizionare alimentară.

Prețuri record și perspective

Datele furnizate de compania de analiză a pieței agricole Xpana arată că prețurile fisticului au crescut până la aproximativ 4,57 dolari pe livră în luna martie, cel mai ridicat nivel din 2018.

Această creștere reflectă atât oferta limitată, cât și apetitul tot mai mare al consumatorilor pentru produse aromate cu fistic.

Ciocolata „Dubai”, care a devenit populară la nivel global în 2023, a accelerat cererea datorită umpluturii sale de cremă de fistic și straturilor crocante de aluat.

De atunci, fisticul a devenit tot mai prezent în ciocolată, produse de patiserie, băuturi și deserturi pe piețe din Golful Persic până în Asia.

În Coreea de Sud, produse comercializate sub denumirea de „Dubai chewy cookies” au câștigat, de asemenea, popularitate, adăugând un nou strat de cerere internațională pentru acest ingredient.

Presiunile asupra ofertei existau deja înainte de recentele tensiuni geopolitice. Recoltele de anul trecut din principalele țări producătoare, inclusiv Statele Unite, Turcia și Iran, au fost sub așteptări.

Cultura de fistic din Iran a fost afectată în mod special de secetă, reducând stocurile chiar înainte de problemele recente de transport.

Pentru producători și consumatori deopotrivă, rezultatul va fi, cel mai probabil, creșterea prețurilor și o volatilitate continuă până când recoltele se vor îmbunătăți sau rutele comerciale se vor stabiliza.