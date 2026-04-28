Sunt anunțate ploi în mai multe regiuni, precipitații mixte la munte, unde va ninge la altitudini mari, brumă pe timpul nopților și intensificări ale vântului, anunță ANM.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8...12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp. La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5...8 cm).

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...70 km/h.

Prognoza în Capitală 29.04 - 02.05

Din 29.04.2026 Ora 09:00 până în 30.04.2026, vremea va deveni rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară, va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Din 30.04.2026 Ora 09:00 - 01.05.2026, vremea va continua să se răcească, astfel că va fi deosebit de rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei și seara. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări ziua (rafale de 35...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 1 grad.

Din 01.05.2026 Ora 09:00 până pe 02.05.2026, vremea se va menține deosebit de rece pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade, mai scăzută spre 1 grad în zona preorășenească. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla în general moderat.