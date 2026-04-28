Acoperișul a ars însă ca o torță, iar pagubele se ridică la 100 dfe mii de euro, spune preotul. Focul a izbucnit în zona clopotelor, instalate luni. Localnicii au zărit vâlvătaia și au sărit să stingă flăcările care mistuiau biserica.

La fața locului au fost trimise mai multe mașini de pompieri. Din păcate, acoperișul de lemn al lăcașului de cult era deja cuprins de flăcări.

Preotul spune că pagubele se ridică la 100 de mii de euro. La această biserică se lucra de 12 ani, iar o bună parte din banii necesari construcției erau donați de enoriași.

Luni, oamenii erau fericiți pentru că auziseră, pentru prima dată, clopotele. Oamenii bănuiesc că scânteile pornite de la un aparat de sudură au provocat dezastrul, însă pompierii vor stabili cu exactitate cauza incendiului.