Carambol la ieșirea din Constanța, cu 9 mașini. Două persoane au fost transportate la spital. FOTO&VIDEO

În autoturisme se aflau 13 persoane. În urma accidentului, două persoane au fost rănite.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că pompierii au fost solicitați să intervină, miercuri, la un accident rutier cu patru autoturisme implicate, în care se aflau opt persoane, pe DN 3, în apropiere de ieșirea de pe A4.
La fața locului s-au deplasat o autospecială cu apă și spumă, un echipaj SMURD și patru ambulanțe ale Serviciului Județean.
Echipele de intervenție au constatat însă că în evenimentul rutier fuseseră implicate nouă autoturisme, în care se aflau 13 persoane. Până la sosirea echipajelor, alte cinci autoturisme mai intraseră în această coliziune.
În urma accidentului, două persoane au fost rănite, fiind transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.
Infotrafic anunță mai multe coliziuni
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române transmite că în zonă s-au produs, de fapt, patru accidente rutiere. Este vorba despre trei tamponări (două între câte două autoturisme și una în care au fost implicate trei autovehicule) și o coliziune între două autoturisme, soldată cu rănirea a două persoane, aflate în evaluare medicală.
Centrul INFOTRAFIC informează că pe DN 3 Constanța – Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, circulația rutieră se desfășoară îngreunat, prin dirijarea polițiștilor și în condiții de ceață, valorile de trafic fiind ridicate în zonă, atât la intrarea, cât și la ieșirea din municipiul Constanța.
ISU a informat iniţial că 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanţ care a avut loc miercuri, pe DN3, între municipiul Constanţa şi Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, mai multe ambulanţe fiind mobilizate la faţa locului.
