Carambol la ieșirea din Constanța, cu 9 mașini. Două persoane au fost transportate la spital. FOTO&VIDEO

În autoturisme se aflau 13 persoane. În urma accidentului, două persoane au fost rănite.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că pompierii au fost solicitați să intervină, miercuri, la un accident rutier cu patru autoturisme implicate, în care se aflau opt persoane, pe DN 3, în apropiere de ieșirea de pe A4.

La fața locului s-au deplasat o autospecială cu apă și spumă, un echipaj SMURD și patru ambulanțe ale Serviciului Județean.

Echipele de intervenție au constatat însă că în evenimentul rutier fuseseră implicate nouă autoturisme, în care se aflau 13 persoane. Până la sosirea echipajelor, alte cinci autoturisme mai intraseră în această coliziune.

În urma accidentului, două persoane au fost rănite, fiind transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.