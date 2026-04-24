La data de 24.04.2026, ora 16:00, Poliția Sectorului 3, Serviciul Investigații Criminale, Compartimentul Urmăriri, a fost sesizat de către numita Petrică Eva Marina, cu privire la faptul că, astăzi, în jurul orei 14:50, fiul său STANCU MIRCEA, în vârstă de 11 ani, a fugit de lângă bunica sa, în timp ce se aflau pe strada Foișorului nr. 138, cu direcția strada Brândușelor, sector 3, București, și nu s-a mai întors.

Semnalmente: înălțime: 1,40 m, greutate 40 kg, păr șaten scurt, ochi căprui.

Semne particulare: nu are.

Obiecte de îmbrăcăminte folosite la data dispariției: tricou de culoare galbenă, pantaloni de trening crem.

Mai multe detalii: https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/stancu-mircea-mihail-20140611.