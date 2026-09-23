El promite și că, în timpul mandatului său, nu vor crește taxele și impozitele. Programul de guvernare este orientat spre creștere economică, reducerea sinecurilor și un stat mai eficient.

După măsurile luate de Guvernul Bolojan, care au stabilizat economia - spune Siegfried Mureșan - noul Executiv se va concentra spre o nouă etapă de creștere economică și de creare de locuri de muncă, dar și de responsabilitate în gestionarea banului public.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Vom prezenta un program bun pentru România, un program care simplifică statul, care reduce sinecurile, care reduce nedreptățile din societate, un program care reduce risipa din societate. Și așteptăm voturile parlamentarilor.”

Siegfried Mureșan își propune să crească salariile din sectorul public și pensiile. Și să nu fie nicio creștere de taxe sau impozite. Ba chiar să readucă TVA-ul la 19%.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Vreau să știți foarte exact, eu, evident, că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil, în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult, în mod responsabil. În ceea ce privește impozitarea, vreau să spun foarte clare: nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite pe toată durata mandatului Guvernului pe care îl propunem. Obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.”

Pe lista priorităților lui Siegfried Mureșan se află și reforma companiilor de stat. Fiecare dintre acestea ar urma să aibă, în maximum 12 luni, un plan de eficientizare, iar unele ar putea fi listate la bursă sau privatizate. În energie sunt prevăzute investiții în producție, stocare și infrastructură, pentru a reduce facturile.

Programul mai prevede sprijin pentru companiile românești, atragerea de fonduri europene și o administrație publică mai eficientă, prin comasări de instituții și reducerea numărului de secretari de stat.

În Uniunea Europeană, guvernul va negocia pentru ca România să aibă de câștigat. Mai ales în ce privește viitorul buget al Uniunii. Mureșan și-ar dori pentru România fonduri la același nivel ca până acum pentru agricultură și politica de coeziune și mai multe în securitate și apărare. Siegfried Mureșan este unul dintre cei doi negociatori ai Parlamentului European în ce privește acest buget.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „În Parlamentul European am reușit să impun europarlamentarilor din 27 de state membre o propunere de creștere a bugetului Uniunii Europene cu 10% pentru următorii șapte ani. Și această creștere să fie canalizată tocmai în domeniile în care România are nevoie.”

Premierul desemnat a dat asigurări și că nu va introduce plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensiile mai mici de 3.000 de lei.