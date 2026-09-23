Compania Naționala de Drumuri spune că podul ar fi cedat pentru că vehiculul avea zeci de tone, peste greutatea afișată pe indicatorul de restricție din zonă, de 7,5 tone pe osie. Firma care îl deține a transmis că face o anchetă ca să afle ce s-a întâmplat. Șoferul a fost testat de politisti si a reieșit că nu era băut.

Un apel la 112 i-a alertat pe cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Bacău că podul de fier din Ciobănuș, comuna Asău, s-a prăbușit. Pompierii au găsit șoseaua ruptă și structura căzută cu tot cu un camion încărcat cu un utilaj.

Andreea Negru, prefect de Bacău: Există un semn clar la intrarea pe pod din ambele sensuri că greutatea maximă este de 7.5 tone şi din câte se pare acest ansamblu depăşeşte cu mult această greutate.

Camionul avea mult peste greutatea permisă

Incidentul s-a produs la ora două și patruzeci, pe DN12A. Vehiculul cu platforma traversa podul de peste râul Trotuș în direcția Comănești. Înainte de structură sunt montate indicatoare care arată restricțiile: o greutate maximă de 7,5 tone pe osie și o înălțime de cel mult 4,5 metri. Potrivit estimării CNAIR, ansamblul cântărea aproximativ 60 de tone - de opt ori limita admisă.

Camionul a intrat complet pe podul lung de 30 de metri și a înaintat până spre mijloc. Atunci, structura a cedat în fața și în spatele lui și s-a prăbușit cu tot cu utilaj, de la 4 metri deasupra apei. O parte a podului a ajuns în Trotuș, cealaltă pe mal. Utilajul a rămas prins în structura metalică.

Rămâne de stabilit dacă acesta a lovit și partea de sus a podului și dacă acest eventual impact a contribuit la prăbușire.

Valentin Sarca, consilier local in Comăneşti: Cred că a atins grinda superioară a podului şi urmare a forţei a fost împins către malul drept şi acesta nu a mai avut sprijin suficient pe pilonul din marginea albiei şi urmare a greutăţii.

Podul, construit în 1930, urma să fie înlocuit cu unul nou. Proiectul este în faza de atribuire a contractului de proiectare și execuție, spune purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Drumuri. Potrivit acestuia, camionul nu ar fi avut autorizație specială de transport, care ar fi implicat stabilirea traseului de urmat și este obligatorie pentru vehiculele care depășesc 40 de tone.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: Căderea podului în sine pornește de la cetățeanul care cu 60 de tone a trecut pe un pod restricționat la 7,5 ore și a mai și agățat niște elemente ale podului deci el nu primise autorizație dacă cerea AST, nu i se dădea traseu pe un pod restricționat la 7,5 tone.

Camionul este înmatriculat de o firmă din județul Neamt. Consilierul juridic al acesteia spune că se face acum o anchetă internă.

Circulația pe DN12A, între Comăneşti şi Miercurea Ciuc, este întreruptă, în continuare. Ansamblul auto este blocat de mai bine de 12 ore pe podul prăbușit. Între timp, mașinile de mare tonaj au fos redirecționate, iar cele mici îndreptate spre un drum improvizat, din apropiere.