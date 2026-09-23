Siegfried Mureșan a declarat că le va asculta cererile și admite că nu poate ajunge la Palatul Victoria fără sprijinul lor. Mureșan mizează pe faptul că social-democrații care fac parte din familia socialiștilor europeni vor respinge alianțe cu partidele suveraniste.

Ilie Bolojan a avut miercuri dimineață o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe teren neutru, potrivit unor surse politice. Discuția dintre cei doi a durat aproximativ o oră, însă nu au ajuns la un acord. Grindeanu i-ar fi reproșat lui Bolojan că premierul desemnat Siegfried Mureșan nu l-a contactat deloc în ultimele zile, deși își dorește voturile PSD. Cei doi au luat deocamdată o singură decizie - săptămâna viitoare să aibă loc audierile și votul de învestire.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Testul cel mai important îl dă Partidul Social-Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern. Va depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este, un partid pro-european responsabil, sau dacă alege să fie doar un partener al AUR-ului. Nu mai avem niciunde în Uniunea Europeană o colaborare între partide extremiste, antieuropene, de extremă dreaptă și partide social democrate”.

Prin câteva mesaje pe telefon, Siegfried Mureșan i-ar fi promis zilele trecute lui Sorin Grindeanu că îi va trimite programul de guvernare în cel mai scurt timp. Miercuri, liderul PSD a anunțat că l-ar fi sunat pe Siegfried Mureșan să vină la discuții. Premierul desemnat a declarat ca negocierea cu PSD va avea loc în zilele urmatoare.

Sorin Grindeanu: „Imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu își dorește să fie premier. Cred că ar trebui să ne arate nouă, românilor, că își dorește cu adevărat această funcție, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Altfel dă impresia... și noi am fost cât se poate de deschiși în aceste zile, altfel domnul Mureșan dă impresia că face doar un joc politic din acesta ieftin, în timp ce România se află în criză profundă”.

În replică, prin vocea purtătorului de cuvânt al PNL, liberalii spun că Grindeanu a avut acces la toate propunerile și variantele puse pe masă de Siegfried Mureșan, dar PSD le-a respins. Siegfried Mureșan a anunțat miercuri că nu ar dori o succesiune de guverne minoritare.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Mai este mai puțin timp până la viitoarele alegeri parlamentare. Mai sunt aproximativ doi ani de zile. Ca atare, cu cât timpul se scurge, cu atât mandatul se scurtează. Și dacă l-am mai și împărți, am contribui la creșterea instabilității politice”.

Cum ar urma să arate Guvernul Mureșean

Între timp, cei din UDMR au hotărât oficial să îl susțină pe Siegfried Mureșan până la capăt. Ei speră că și PSD își va schimba opțiunea.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie”.

Siegfried Mureșan a discutat aproape o oră și cu grupul minorităților.

„Corespondent ProTV: Ce ați discutat?

Varujan Pambuccian: Nu am ce să vă zic...

Corespondent ProTV: Nu ați hotărât ce faceți?

Varujan Pambuccian: Nu”.

În ce privește structura guvernamentală pe care Siegfried Mureșan o propune, ar urma să rămână același număr de ministere, 16: 7 ar putea să meargă la PNL, 6 la USR și 3 la UDMR, spun surse politice. Și vor exista 3 vicepremieri, fiecare cu un portofoliu, câte unul de la fiecare partid care îl susține pe Siegfried Mureșan.

Nu e exclus ca cei trei președinți PNL, USR și UDMR să ocupe cele trei funcții, și astfel Ilie Bolojan să rămână în guvern.

Siegfried Mureșan se va întâlni până la finalul săptămânii și cu președintele Nicușor Dan, pentru a-i prezenta programul de guvernare.

Corespondent ProTV: „Siegfried Mureșan mai are de rezolvat două probleme importante înaintea votului de învestitură. Prima este să-și consolideze susținerea în PNL, în condițiile în care, potrivit unor surse politice, mai mulți parlamentari liberali tind să bată în retragere în privința votului. A doua este să-i convingă pe reprezentanții minorităților naționale să îi susțină, și aici existând opinii împărțite”.

Până duminică, premierul desemnat ar urma să discute și cu parlamentarii neafiliați, în încercarea de a mai obține câteva voturi.