Spectacolul de gală de la legendarul cinematograf Odeon Luxe din Leicester Square a reunit elita actorilor de la Hollywood și cele mai mari personalități din Marea Britanie, inclusiv Prințul William și Prințesa Catherine de Wales, alături de celebrul David Beckham, însoțit de fiii săi, Romeo și Cruz, potrivit News.ro.

Prințesa Catherine și Prințul William, pe covorul roșu

Într-o ținută impecabilă și un zâmbet fermecător, Tom Cruise a strălucit alături de celelalte nume mari din distribuția de excepție a comediei negre satirice, printre care Sandra Hüller, Sophie Wilde, Riz Ahmed și regizorul Alejandro G. Iñárritu. Evenimentul a atras și alte celebrități internaționale de calibru, precum Salma Hayek și Hannah Waddingham.

Gala Royal Film Performance este principalul eveniment de strângere de fonduri al organizației caritabile The Film and TV Charity. Menirea acesteia este de a sprijini zecile de mii de profesioniști care lucrează în culisele industriei de film și televiziune din Marea Britanie, un sector lider la nivel mondial.

„Digger” ajunge în cinematografele din România pe 2 octombrie

Filmul care ajunge și în cinematografele din România din 2 octombrie îl prezintă pe Tom Cruise în rolul lui Digger Rockwell, cel mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune contracronometru pentru a deveni salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care tot el l-a declanșat să distrugă totul.

Un film de Alejandro G. Iñárritu, produs de Warner Bros. Pictures și Legendary Pictures, „Digger” a fost filmat în întregime în format VistaVision și va fi lansat în cinematografele din toată lumea și în IMAX din 2 octombrie.

Biletele s-au pus deja în vânzare și pot fi achiziționate direct de la casele de bilete, dar și online, de pe site-ul cinematografelor partenere.