Inițiativa, legată de proiectele de permacultură dezvoltate de Primărie, este criticată dur de consilierul local PNL Irinel Cîrstea, dar apărată de primarul Constantin Toma.

Într-o postare pe Facebook, consilierul liberal Irinel Cîrstea ironizează investiția și o compară cu prețul unei garsoniere, în contextul în care orașul se confruntă cu o criză a locuințelor sociale.

„Unde a mers milionul pentru o seră și o cameră reabilitată, merge și un coteț de 37.000 de euro”, afirmă consilierul, sugerând un istoric de cheltuieli discutabile făcute în anii anteriori de municipalitate.

Acesta continuă în aceeași notă sarcastică: „Se pare că, în sfârșit, domnul primar are o idee clară despre economia Buzăului: oul. Nu industria, nu cercetarea, nu infrastructura - oul salvator, bio și plin de surprize, ca cel de la Kinder”.

Cîrstea pune sub semnul întrebării și conceptul de permacultură invocat de administrație, întrebând retoric dacă proiectul va ajunge la „ouă neutre climatic” sau găini monitorizate cu senzori și acuză faptul că prioritățile orașului sunt deturnate de la nevoile reale ale cetățenilor.

În replică, primarul Constantin Toma a explicat, într-o postare pe buzaucityreport.ro, că proiectul face parte dintr-un concept mai amplu de permacultură, derulat la Casa Grădinarului.

„Domnul consilier local Irinel Cîrstea nu știe sau nu vrea să știe ce înseamnă permacultura și produse sănătoase obținute prin aceasta”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, „cotețul mobil” va permite creșterea a aproximativ 250 de găini, care vor contribui la fertilizarea naturală a solului.

„După un număr de zile, găinile vor fi mutate, iar pe locul în care au pășunat rămâne o mulțime de îngrășământ natural (…) care face un teren agricol fertil”, adaugă Toma.

Primarul susține că investiția se va amortiza în timp din producția de ouă bio, care ar urma să fie folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar și pentru beneficiarii Centrului pentru vârstnici „Marghiloman”.

În plus, adaugă primarul, proiectul este legat de „Centrul pentru educație permaculturală și hrană sănătoasă”, inaugurat la Casa Grădinarului, unde elevii ar urma să învețe despre un stil de viață sănătos.

În timp ce administrația locală vede în acest proiect o investiție pe termen lung în educație și agricultură sustenabilă, opoziția îl consideră un exemplu de cheltuială exagerată, în contextul problemelor sociale nerezolvate.