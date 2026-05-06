Giorgia Meloni a scris marți pe Facebook: „În ultimele zile, au circulat mai multe imagini false cu mine, generate folosind inteligența artificială și prezentate drept reale de unii opozanți prea zeloși, potrivit The Guardian.

„Trebuie să recunosc că cei care le-au creat… chiar mi-au îmbunătățit aspectul destul de mult”, a glumit ea. „Dar rămâne faptul că, pentru a ataca și a răspândi minciuni, oamenii sunt acum dispuși să folosească absolut orice.”

Imaginea falsă care a devenit virală

În postarea sa, Meloni a distribuit o imagine generată de AI în care părea îmbrăcată în lenjerie intimă și așezată pe un pat — o imagine falsă care a devenit virală și a provocat un val de reacții negative din partea utilizatorilor care au crezut că fotografia este autentică.

Un utilizator a scris: „Faptul că un premier se prezintă într-o asemenea ipostază este cu adevărat rușinos. Nedemn de rolul instituțional pe care îl ocupă. Nu are niciun simț al rușinii.”

Meloni: „Deepfake-urile sunt un instrument periculos”

În declarația sa, Giorgia Meloni a condamnat ceea ce a descris drept o formă de hărțuire online și a avertizat că imaginile generate de inteligența artificială reprezintă un instrument tot mai periculos, capabil să inducă în eroare și să afecteze oameni nevinovați.

„Problema depășește cazul meu”, a adăugat ea. „Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și viza pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot. Din acest motiv, ar trebui să existe mereu o regulă: verificați înainte să credeți și gândiți înainte să distribuiți. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui.”

Italia a adoptat o lege strictă privind inteligența artificială

Lupta împotriva riscurilor generate de inteligența artificială și de deepfake-uri a devenit un element central al agendei guvernului de extremă dreapta condus de Giorgia Meloni.

În septembrie anul trecut, Italia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a aprobat o lege amplă privind reglementarea utilizării inteligenței artificiale. Actul normativ introduce pedepse cu închisoarea pentru persoanele care folosesc această tehnologie pentru a provoca prejudicii — inclusiv prin crearea de deepfake-uri — și stabilește limite privind accesul copiilor la astfel de instrumente.

Guvernul italian a declarat că legislația, aliniată la regulamentul european privind inteligența artificială, reprezintă „un pas decisiv” în definirea modului în care AI-ul este dezvoltat și utilizat în țară.

Scandalul imaginilor falsificate cu femei-politician

Legea a venit după izbucnirea unui scandal legat de un site pornografic care a publicat imagini trucate cu femei cunoscute din Italia, inclusiv cu Giorgia Meloni și lidera opoziției, Elly Schlein, provocând indignare la nivel național.

Imaginile — preluate de pe rețelele sociale sau din apariții publice și modificate cu texte vulgare și sexiste — au fost distribuite pe o platformă cu peste 700.000 de abonați. Multe dintre ele prezentau femei-politician din diferite partide, manipulate pentru a accentua anumite părți ale corpului sau pentru a sugera poziții sexualizate.

Poliția italiană a ordonat închiderea site-ului, iar procurorii din Roma au deschis o anchetă pentru presupuse infracțiuni precum distribuirea ilegală de imagini cu caracter sexual („revenge porn”), defăimare și șantaj.