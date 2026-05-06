Alte trei persoane au fost găsite conștiente și primesc îngrijiri medicale, anunță ISU București-Ilfov.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc de pe bulevardul Dinicu Golescu”, au informat reprezentanții ISU.

După pătrunderea echipelor de salvatori în apartament, a fost identificată o persoană inconștientă, cu arsuri.

De asemenea, au fost găsite alte trei victime conștiente, cărora li se acordă primul ajutor calificat, fiind necesară administrarea de oxigen.

Incendiul este localizat la nivelul apartamentului afectat.

La intervenție acționează șapte autospeciale de stingere, două autospeciale pentru intervenție la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și patru echipaje SMURD.