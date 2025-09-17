Un bărbat a fost înjunghiat cu propria armă într-un mall din București, după un scandal cu soțul fostei sale partenere

Scene violente s-au petrecut marți seară, într-un centru comercial din Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat de 36 de ani a fost înjunghiat cu propria armă, în urma unui conflict cu soțul fostei sale partenere.

Cel rănit ar fi început scandalul. Era monitorizat electronic, după ce, în timpul zilei, femeia a obținut un ordin de protecție pe numele acestuia.

Era trecut de ora 8 seara, când polițiștii au fost alertați că bărbatul s-a apropiat de cuplul căsătorit.

Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul s-a petrecut la parterul acestui complexului comercial, într-un salon de înfrumusețare. Conflictul între cei doi bărbați ar fi pornit din cauza unei femei. Se pare că fostul partener al acesteia avea asupra lui un obiect ascuțit. În timpul conflictului însă, soțul femeii ar fi reușit să îl ia și l-a agresat pe acesta."

Tânăr: „Din câte am înțeles, bărbatul care era angajat... nu știu, cred că ar fi fost un schimb de replici dintre cei doi, dintre angajat și client. ”



Tânăr: „S-au certat aici la frizerie. S-ar fi tăiat, s-au bătut. Dacă era frizer, o fi avut și el foarfecă, obiecte ascuțite.”



Femeie: „Am văzut doar sânge și foarte multă poliție. E foarte ciudat ce se întâmplă în ultima perioadă...”

Bărbatul rănit avea emis pe numele său un ordin de protecție provizoriu, după ce, în aceeași zi, a spart geamul locuinței femeii de 40 de ani.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt al DGPMB: „Victima înjunghierii a fost preluată de un echipaj medical de urgență și a fost transportată la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare."



De cealaltă parte...

Crina Eșanu, purtător de cuvânt al DGPMB: „Autorul actului de înjunghiere a fost condus la sediul Secției 22 Poliție în vederea continuării cercetărilor.”

