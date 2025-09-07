Polițistul înjunghiat de la spitalul din Lupeni a fost operat. Agresorul venise să își apere fiica de partenerul ei violent

Stiri actuale
07-09-2025 | 07:45
spital lupeni

Incident revoltător în județul Hunedoara, unde un polițist de 34 de ani a fost rănit cu un cuțit în timp ce încerca să oprească un scandal.

autor
Gigi Ciuncanu

Totul s-a petrecut în incinta spitalului în care era internată fiica agresorului. Individul ar fi vrut să-l înjunghie pe iubitul fetei care era violent.

Totul a pornit de la un episod de violență al iubitului pacientei, la care cei din spitalul din Lupeni au fost martori.

Mama fetei: „În curtea spitalului, în spatele spitalului. Au văzut cum o bătea și ea era cu copilul în brațe și ferea copilul și zicea numai „Au, nu mai da că lovești copilul.”

Deși nimeni nu a intervenit direct, angajații spitalului au sunat la 112, așa că nu a durat mult până când au apărut agenții de ordine publică. În acest timp, fata și-a sunat tatăl care s-a urcat într-un taxi și a venit la spital înarmat cu un cuțit, gata să-l pedepsească pe bărbatul violent.

Citește și
incendiu
Incendiu uriaș lângă Galați: O fabrică de colectare a uleiului uzat a ars complet, a existat risc major de explozie

Oamenii legii au chemat întăriri, iar în ajutor a venit un polițist de la rutieră care a intrat în încăierarea dintre cei doi indivizi. Agentul a fost rănit de tatăl fetei, în zona coapsei drepte. Un echipaj de urgență l-a transportat la spital, unde a ajuns direct pe masa de operație.

Indraws Darcy – medic chirurg Spitalul Lupeni: „Am intervenit și am făcut hemostaza, acum este în afara oricărui pericol, o să rămână la noi internat sub supraveghere până e stabilizat.”

Între timp, tatăl pacientei a fost ridicat de polițiști și dus la audieri.

Bogdan Nițu – purtător de cuvânt IPJ Hunedoara: „Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat și condus la sediul Poliției, urmând a fi dispuse măsuri legale. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj.”

Rudele spun că furia individului a fost alimentată de multe episoade violente din partea celui care ar fi trebuit să-i fie ginere.

Mama fetei: „Fata o stat mereu sub amenințarea lui, or fost declarații peste declarații la poliție și nu s-o luat nicio măsură pentru că de fiecare dată fata trebuia să se împace cu el că o amenința. Am avut și eu ordin de protecție, și soțul meu și fata de atâtea ori o avut ordine de protecție.”

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, incident, violenta domestica, petrosani,

Dată publicare: 07-09-2025 07:45

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
Incendiu uriaș lângă Galați: O fabrică de colectare a uleiului uzat a ars complet, a existat risc major de explozie
Stiri actuale
Incendiu uriaș lângă Galați: O fabrică de colectare a uleiului uzat a ars complet, a existat risc major de explozie

Incendiu violent într-o localitate din apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc.

Motociclist de 33 de ani, mort într-un accident cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, în Dâmbovița
Stiri actuale
Motociclist de 33 de ani, mort într-un accident cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, în Dâmbovița

Tragedie pe un drum din județul Dâmbovița după ce motocicletă unui bărbat de 33 de ani s-a ciocnit cu un autoturism.

Crimă în familie la Topoloveni: Un bărbat de 75 de ani, ucis de ginere după o ceartă pe avere
Stiri actuale
Crimă în familie la Topoloveni: Un bărbat de 75 de ani, ucis de ginere după o ceartă pe avere

 

Un conflict violent între un bărbat de 75 de ani și ginerele acestuia s-a încheiat tragic, în Topoloveni, Argeș.

Recomandări
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale
Stiri Politice
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale

Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Guvernul

Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile
Stiri actuale
Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile

Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Septembrie 2025

29:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28