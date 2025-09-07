Polițistul înjunghiat de la spitalul din Lupeni a fost operat. Agresorul venise să își apere fiica de partenerul ei violent

Incident revoltător în județul Hunedoara, unde un polițist de 34 de ani a fost rănit cu un cuțit în timp ce încerca să oprească un scandal.

Totul s-a petrecut în incinta spitalului în care era internată fiica agresorului. Individul ar fi vrut să-l înjunghie pe iubitul fetei care era violent.

Totul a pornit de la un episod de violență al iubitului pacientei, la care cei din spitalul din Lupeni au fost martori.

Mama fetei: „În curtea spitalului, în spatele spitalului. Au văzut cum o bătea și ea era cu copilul în brațe și ferea copilul și zicea numai „Au, nu mai da că lovești copilul.”

Deși nimeni nu a intervenit direct, angajații spitalului au sunat la 112, așa că nu a durat mult până când au apărut agenții de ordine publică. În acest timp, fata și-a sunat tatăl care s-a urcat într-un taxi și a venit la spital înarmat cu un cuțit, gata să-l pedepsească pe bărbatul violent.

Oamenii legii au chemat întăriri, iar în ajutor a venit un polițist de la rutieră care a intrat în încăierarea dintre cei doi indivizi. Agentul a fost rănit de tatăl fetei, în zona coapsei drepte. Un echipaj de urgență l-a transportat la spital, unde a ajuns direct pe masa de operație.

Indraws Darcy – medic chirurg Spitalul Lupeni: „Am intervenit și am făcut hemostaza, acum este în afara oricărui pericol, o să rămână la noi internat sub supraveghere până e stabilizat.”

Între timp, tatăl pacientei a fost ridicat de polițiști și dus la audieri.

Bogdan Nițu – purtător de cuvânt IPJ Hunedoara: „Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat și condus la sediul Poliției, urmând a fi dispuse măsuri legale. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj.”

Rudele spun că furia individului a fost alimentată de multe episoade violente din partea celui care ar fi trebuit să-i fie ginere.

Mama fetei: „Fata o stat mereu sub amenințarea lui, or fost declarații peste declarații la poliție și nu s-o luat nicio măsură pentru că de fiecare dată fata trebuia să se împace cu el că o amenința. Am avut și eu ordin de protecție, și soțul meu și fata de atâtea ori o avut ordine de protecție.”

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

