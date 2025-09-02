Poliția a împușcat mortal un tunisian care a înjunghiat cinci persoane în Marsilia. Una dintre victime este grav rănită

Un tunisian a înjunghiat marţi cinci persoane în oraşul francez Marsilia, dintre care una este grav rănită, într-un atac aparent fără motivaţie teroristă şi care s-a încheiat cu împuşcarea mortală a atacatorului de către poliţie.

Într-o declaraţie acordată presei în apropierea locului atacului din plin centrul oraşului Marsilia, procurorul care a preluat cazul, Nicolas Bessone, a precizat că suspectul a lansat atacul după ce a fost evacuat pentru neplată din hotelul unde era cazat.

Profilul atacatorului și circumstanțele

Atacatorul este un tunisian născut în anul 1990, imigrant cu acte în regulă, dar cu antecedente penale.

Înarmat cu două cuţite şi o rangă, el a înjunghiat mai întâi persoana care ocupa camera de hotel din care tocmai fusese evacuat. Apoi i-a înjunghiat pe managerul hotelului şi pe fiul acestuia. În final, a ieşit în stradă şi a atacat cu cuţitul oameni la întâmplare, până la sosirea poliţiei.

Poliţiştii l-au somat să lase jos armele albe, dar el nu s-a conformat şi în plus a încercat să atace poliţiştii, care au fost astfel nevoiţi să tragă asupra lui, a detaliat procurorul derularea evenimentelor.

A priori nu este vorba despre un atac terorist, a estimat acelaşi procuror, adăugând însă că mai sunt elemente de investigat. El a mai precizat că, dintre cele cinci persoane rănite, una se află în stare critică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













