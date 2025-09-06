Polițist înjunghiat „din greșeală” la spitalul din Lupeni. A apărat victima cu propriul trup

06-09-2025 | 15:52
Un polițist din Lupeni a fost rănit sâmbătă în timpul unei intervenții la spitalul din localitate, după ce a încercat să oprească o bătaie între un bărbat și ginerele acestuia. Incidentul a avut loc chiar pe scările unității medicale.

Intervenția Poliției a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11:10, la Spitalul din Lupeni. Potrivit oficialilor Poliției județene Hunedoara, conflictul a izbucnit după ce concubinul unei tinere internate în spital împreună cu fiica lor în vârstă de un an a venit la vizită.

„Tatăl tinerei, un bărbat de 49 de ani, din Lupeni, a presupus că fiica sa ar fi fost agresată de concubin și a decis să își facă dreptate. În urma acestei interpretări, l-a atacat pe concubinul tinerei cu un cuțit, chiar pe scările de la intrarea în unitatea medicală", au transmis reprezentanții poliției.

Intervenția eroică a polițistului

Unul dintre polițiștii prezenți la intervenție, un agent în vârstă de 34 de ani, a reacționat prompt pentru a preveni o tragedie. „S-a poziționat între cei doi bărbați, pentru a preveni o tragedie. În timpul altercației, polițistul a fost înjunghiat în coapsa dreaptă", au precizat oficialii poliției.

Agentul a rămas conștient în urma atacului, iar cadrele medicale din spital l-au preluat imediat pentru a-i acorda îngrijirile medicale necesare.

Bărbatul de 49 de ani care l-a atacat pe agent cu cuțitul a fost imobilizat la fața locului și condus la sediul Poliției. Pe numele său a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracțiunii de ultraj, cercetările desfășurându-se sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Sursa: News.ro

