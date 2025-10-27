Un băiat din Noua Zeelandă, în stare gravă la spital după ce a înghițit zeci de magneți. A pierdut o parte din intestin

Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a fost internat în spital după ce a înghițit zeci de magneți, pierzând în cele din urmă o parte din intestin, potrivit unui raport de caz publicat recent în New Zealand Medical Journal.

Băiatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a înghițit între 80 și 100 de magneți de neodim, fiecare având dimensiunile de cinci milimetri pe doi milimetri, conform raportului, citat de CNN.

Magneții de mare putere, adesea vânduți ca jucării de birou pentru adulți, sunt mici, dar periculoși dacă sunt înghițiți. Forța lor magnetică poate face ca diferite părți ale tractului digestiv să se lipească între ele, ducând la complicații grave precum necroză de presiune, perforații sau infecții care pot pune viața în pericol, potrivit raportului.

În multe cazuri este necesară intervenția chirurgicală, cu riscuri de complicații pe termen lung, cum ar fi durerile cronice.

Patru zile de dureri

Adolescentul a îndurat patru zile de dureri abdominale înainte de a solicita ajutor medical, se precizează în raport. La spital, el le-a spus medicilor că înghițise magneții cu aproximativ o săptămână înainte. Raportul nu a menționat numele spitalului unde a fost tratat și nici motivele pentru care băiatul a înghițit magneții.

Scanările au arătat că magneții se adunaseră în patru lanțuri în partea dreaptă inferioară a abdomenului, lipind între ele diferite secțiuni ale intestinului cu forța lor magnetică, se arată în raport, care notează că unele imagini au fost distorsionate din cauza magneților. Medicii au decis să efectueze o intervenție chirurgicală exploratorie.

Foto: New Zealand Medical Journal

În timpul procedurii, chirurgii au descoperit că lanțurile de magneți provocau necroză de presiune – moartea țesuturilor cauzată de presiune prelungită – în unele porțiuni ale intestinului subțire și gros. Aceștia au reușit să îndepărteze magneții, dar băiatul a avut nevoie de îndepărtarea unei părți din intestin. A petrecut opt zile în spital pentru recuperare înainte de a fi externat, potrivit raportului.

Deși țări precum Noua Zeelandă și Australia au interzis permanent vânzarea magneților de mare putere, aplicarea acestor interdicții rămâne o provocare. Magneții sunt încă disponibili pe scară largă online la prețuri mici, adesea fără cerințe de verificare a vârstei, potrivit raportului.

Băiatul le-a spus medicilor că a cumpărat magneții de la retailerul online Temu. Compania a declarat pentru CNN că nu a putut verifica în mod independent această afirmație.

