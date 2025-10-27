Un băiat din Noua Zeelandă, în stare gravă la spital după ce a înghițit zeci de magneți. A pierdut o parte din intestin

Stiri Socante
27-10-2025 | 23:23
copil la spital internat pacient
Shutterstock

Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a fost internat în spital după ce a înghițit zeci de magneți, pierzând în cele din urmă o parte din intestin, potrivit unui raport de caz publicat recent în New Zealand Medical Journal.

autor
Lorena Mihăilă

Băiatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a înghițit între 80 și 100 de magneți de neodim, fiecare având dimensiunile de cinci milimetri pe doi milimetri, conform raportului, citat de CNN.

Magneții de mare putere, adesea vânduți ca jucării de birou pentru adulți, sunt mici, dar periculoși dacă sunt înghițiți. Forța lor magnetică poate face ca diferite părți ale tractului digestiv să se lipească între ele, ducând la complicații grave precum necroză de presiune, perforații sau infecții care pot pune viața în pericol, potrivit raportului.

În multe cazuri este necesară intervenția chirurgicală, cu riscuri de complicații pe termen lung, cum ar fi durerile cronice.

Patru zile de dureri

Adolescentul a îndurat patru zile de dureri abdominale înainte de a solicita ajutor medical, se precizează în raport. La spital, el le-a spus medicilor că înghițise magneții cu aproximativ o săptămână înainte. Raportul nu a menționat numele spitalului unde a fost tratat și nici motivele pentru care băiatul a înghițit magneții.

Citește și
salvamontisti
Trei turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe pante abrupte. Cadavrele nu au putut fi recuperate imediat

Scanările au arătat că magneții se adunaseră în patru lanțuri în partea dreaptă inferioară a abdomenului, lipind între ele diferite secțiuni ale intestinului cu forța lor magnetică, se arată în raport, care notează că unele imagini au fost distorsionate din cauza magneților. Medicii au decis să efectueze o intervenție chirurgicală exploratorie.

radiografie magneti stomac

În timpul procedurii, chirurgii au descoperit că lanțurile de magneți provocau necroză de presiune – moartea țesuturilor cauzată de presiune prelungită – în unele porțiuni ale intestinului subțire și gros. Aceștia au reușit să îndepărteze magneții, dar băiatul a avut nevoie de îndepărtarea unei părți din intestin. A petrecut opt zile în spital pentru recuperare înainte de a fi externat, potrivit raportului.

Deși țări precum Noua Zeelandă și Australia au interzis permanent vânzarea magneților de mare putere, aplicarea acestor interdicții rămâne o provocare. Magneții sunt încă disponibili pe scară largă online la prețuri mici, adesea fără cerințe de verificare a vârstei, potrivit raportului.

Băiatul le-a spus medicilor că a cumpărat magneții de la retailerul online Temu. Compania a declarat pentru CNN că nu a putut verifica în mod independent această afirmație.

Zece persoane, judecate la Paris pentru hărţuirea online a lui Brigitte Macron. Ce riscă acuzații

Sursa: CNN

Etichete: copil, operatie, noua zeelanda, magneti,

Dată publicare: 27-10-2025 22:54

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Trei turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe pante abrupte. Cadavrele nu au putut fi recuperate imediat
Stiri Socante
Trei turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe pante abrupte. Cadavrele nu au putut fi recuperate imediat

Tragedii în lanț în Munții Făgăraș. Trei turiști au murit în accidente separate după ce au alunecat sute de metri pe pante abrupte, acoperite cu gheață. Potrivit salvamontiștilor, două victime nu ar fi avut echipamentul necesar pentru condiții de iarnă.

Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit
Stiri Socante
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit

Un accident grav s-a produs sâmbătă în localitatea Monariu din județul Bistrița-Năsăud, iar două persoane au fost implicate în acest accident. 

 

Un bărbat s-a aruncat de pe un bloc din Vâlcea în timp ce polițiștii încercau să-l oprească. Ce au descoperit în locuința lui
Stiri Socante
Un bărbat s-a aruncat de pe un bloc din Vâlcea în timp ce polițiștii încercau să-l oprească. Ce au descoperit în locuința lui

Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28