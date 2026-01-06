Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi

Nu mai puțin de 17 ani și jumătate de închisoare a primit, drept condamnare, un cântăreț de muzică populară, din Galați. În primă instanță, a fost găsit vinovat pentru că ar fi violat trei elevi, iar ororile au fost filmate.

Vorbim de un dosar deschis în vara anului 2024. Atunci procurorii au descoperit două victime, doi frați de 14 și 15 ani care au fost abuzați în timpul lecțiilor de muzică, în casa profesorului în vârstă de 59 de ani. După ce i-au percheziționat apartamentul artistului, anchetatorii au descoperit înregistrări video, dar și indicii despre o posibilă altă victimă. După mediatizarea cazului, un băiat de 13 ani, și el fost elev, a depus plângere.

Cum se apără profesorul

Toate mărturiile și probele au cântărit greu la dosar, astfel că profesorul a fost ținut în arest preventiv până la verdictul din prima instanță. Judecătorii l-au condamnat la închisoare, dar și la plata unor daune morale, în valoare de 10.000 de euro. Mai mult, după ce își va executa pedeapsa, nu are voie să se apropie de fostele sale victime pe o perioadă de 5 ani. Profilul lui genetic va fi introdus de asemenea în registrul agresorilor sexuali și în sistemul național de date genetice judiciare.

Hotărârea pronunțată ieri de Judecătoria Galați nu este definitivă, iar avocații profesorului de muzică o pot ataca. De altfel, aceștia au susținut în fața magistraților că profesorul nu ar fi capabil fizic să săvârșeasca un abuz sexual și ca raportul medico-legal ar fi în favoarea lui.

