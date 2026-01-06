Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi

Stiri Socante
06-01-2026 | 15:57
×
Codul embed a fost copiat

Nu mai puțin de 17 ani și jumătate de închisoare a primit, drept condamnare, un cântăreț de muzică populară, din Galați. În primă instanță, a fost găsit vinovat pentru că ar fi violat trei elevi, iar ororile au fost filmate.

autor
Daniel Nițoiu

Vorbim de un dosar deschis în vara anului 2024. Atunci procurorii au descoperit două victime, doi frați de 14 și 15 ani care au fost abuzați în timpul lecțiilor de muzică, în casa profesorului în vârstă de 59 de ani. După ce i-au percheziționat apartamentul artistului, anchetatorii au descoperit înregistrări video, dar și indicii despre o posibilă altă victimă. După mediatizarea cazului, un băiat de 13 ani, și el fost elev, a depus plângere.

Cum se apără profesorul

Toate mărturiile și probele au cântărit greu la dosar, astfel că profesorul a fost ținut în arest preventiv până la verdictul din prima instanță. Judecătorii l-au condamnat la închisoare, dar și la plata unor daune morale, în valoare de 10.000 de euro. Mai mult, după ce își va executa pedeapsa, nu are voie să se apropie de fostele sale victime pe o perioadă de 5 ani. Profilul lui genetic va fi introdus de asemenea în registrul agresorilor sexuali și în sistemul național de date genetice judiciare.

Hotărârea pronunțată ieri de Judecătoria Galați nu este definitivă, iar avocații profesorului de muzică o pot ataca. De altfel, aceștia au susținut în fața magistraților că profesorul nu ar fi capabil fizic să săvârșeasca un abuz sexual și ca raportul medico-legal ar fi în favoarea lui.

Un an spectaculos pe cer: eclipse, fenomene astronomice rare, comete și planete vizibile cu ochiul liber în 2026

Sursa: Pro TV

Etichete: elevi, viol, profesor, galati, condamnare,

Dată publicare: 06-01-2026 13:16

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO
Stiri actuale
Cum a reușit un fotograf să salveze o lebădă rănită dintr-un lac înghețat | VIDEO

Atenția la detalii și dorința de a ajuta au contat enorm pentru o lebădă aflată în mare pericol. Un fotograf din Galați care a observat pasărea pe un lac aproape complet înghețat și-a dat seama că este rănită.

Doi profesori din Galați au primit mită de la studenți în schimbul promovării examenului de rezidențiat. DNA a intrat pe fir
Stiri Justitie
Doi profesori din Galați au primit mită de la studenți în schimbul promovării examenului de rezidențiat. DNA a intrat pe fir

Doi profesori de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru că au primit bani şi bunuri de la mai mulţi studenţi pentru ca ei să promoveze examenul de rezidenţiat, specializarea Farmacie generală.

Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore
Stiri actuale
Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore

Explozie urmată de un incendiu violent, luni seară, la periferia orașului Târgu Bujor, din județul Galați. Casa unui bărbat de 55 de ani a fost parțial distrusă, iar proprietarul a suferit arsuri severe.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Ianuarie 2026

48:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28