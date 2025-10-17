Tânărul care și-a dat foc în fața unui spital din Timișoara pierduse banii de tratament la păcănele. Soția lui are cancer

Încident șocant în apropierea unui spital de oncologie din Timișoara. Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc și este acum în stare gravă. Flăcările au fost stinse de medicii din spital.

Înainte de asta, bărbatul și-ar fi anunțat soția - bolnavă de cancer - că a pierdut toți banii de tratament la păcănele, iar femeia l-a anunțat că vrea să se despartă de el.

Incidentul socant s-a întâmplat la câțiva metri de Secția de Ocologie a Spitalului Municipal din Timișoara. Tânărul s-a stropit cu benzină, iar apoi și-a dat foc. A apucat sa fugă până în curtea spitalului, unde medicii l-au văzut și au intervenit rapid.

Tatiana Hagău, medic primar la Secția de Oncologie a Spitalului Municipal: „A avut intenția să intre în spital, în flăcări, noi am auzit urlete în curte așa că am coborât imediat. Au luat imediat măsurile de stingere, cu un stingător. Am încercat să liniștim soția și pe dânsul.”



Soția tânărului era internată în spital, unde face radioterapie. Cei doi au avut o conversație chiar înainte de incident.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit unor surse din anchetă, tânărul ar fi pierdut toți banii la păcănele. În momentul în care fata bolnavă de cancer a aflat despre acest lucru, i-a spus că vrea să se despartă de el.”

De altfel, tânărul ar fi împrumutat banii de tratament de la un preot. Gestul i-a șocat pe medici și pe oamenii din zonă.

Femeie: „Păcănelele alea o distrus mii de vieți. Eu am văzut că s-o întâmplat ceva.”



Bărbatul are arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului. A fost stabilizat și ulterior transferat la Spitalul Județean din Timișoara, unde medicii se luptă să-i salveze viața.

Florin Aioanei, medic primar la Spitalul Județean Timișoara: „A venit într-o stare critică cu arsură pe o suprafață de aproximativ 60-70% din suprafața corporală, cu arsură de căi aeriene. Noi am am început manevrele de resuscitare și celelalte manevre de stabilizare.”

Tânărul a fost operat noaptea trecută.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













