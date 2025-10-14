Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”

14-10-2025 | 07:51
O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar fiica ei de 2 ani – aflată în cărucior – a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.

autor
Andreea Marinescu,  Valentin Baciu

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Tragedia s-a produs pe Șoseaua Berceni din Capitală. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care femeia de 35 de ani, care traversa strada împreună cu fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior, este lovită în plin de mașină.

Căruciorul, aruncat la zeci de metri

Căruciorul, spun surse din anchetă, ar fi fost aruncat la aproximativ 30 de metri distanță de locul impactului.

Bărbat: „D-aici venea cu viteză... a intrat în femeia aia săracă, amărâtă. L-ați văzut că avea telefonul în mână.”

Femeie: „A trecut pe lângă mine, eu eram la semafor. O mașină a trecut pe lângă el și după aceea el n-a mai dat prioritate.”

La fața locului au fost desfășurate forțe. Femeia de 35 de ani nu a mai putut fi salvată. Copila a fost transportată în stare gravă la spital.

Femeie: „A venit salvarea și l-a luat, a zis că-l duce la Budimex.”

Șoferul de 20 de ani, dar și ceilalți doi conducători auto ale căror mașini au fost lovite, au fost verificați cu etilotestul, rezultatul fiind zero.

Suspectul a ajuns la Brigada Rutieră pentru audieri.

Cercetări pentru ucidere din culpă

Agent principal Oana Pîrvan, Brigada Rutieră București: „În acest caz vorbim despre un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.”

Avocatul șoferului: „Este prima zi de anchetă, nu se poate ajunge atât de repede la niciun gen de infracțiune.”

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Și-a petrecut noaptea în arestul Poliției Capitalei.

