Accident grav în Slovacia: două trenuri expres s-au ciocnit. Autoritățile anunță zeci de victime

Stiri externe
13-10-2025 | 12:40
accident tren

Două trenuri expres s-au ciocnit în orașul Rožňava, din Slovacia, la scurt timp după ora 10:00, scrie presa din țară.

autor
Vlad Dobrea

Incidentul s-a petrecut în apropierea tunelului feroviar de lângă localitatea Jabloňov nad Turňou.

La fața locului intervin mai multe ambulanțe terestre și elicoptere de salvare.

Potrivit poliției, în trenuri se aflau numeroși pasageri. Din primele informații, 20 de persoane au fost rănite.

Conform datelor disponibile, ar fi vorba despre trenurile rapide R 913 și R 914 GEMERAN, care circulau pe rutele Zvolen – Košice și retur.

Compania Feroviară din Slovacia (Železničná spoločnosť Slovensko – ZSSK) a anunțat că accidentul s-a produs într-o zonă unde linia dublă trece într-o linie simplă de cale ferată.

Deocamdată nu se cunoaște cauza exactă a coliziunii, iar autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea răniților sau valoarea pagubelor. Articolul va fi actualizat pe măsură ce apar noi detalii.

Sursa: StirilePROTV

