Crima din Teleorman a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț

12-11-2025 | 09:37
Scene cutremurătoare cu crima din Teleorman, surprinse de o cameră de supraveghere, au fost publicate, miercuri dimineață, de Europol.

Roxana Vlădășel

Înregistrarea arată momentul în care bărbatul de 42 de ani o înjunghie în repetate rânduri pe femeia care, cu ultimele puteri, încearcă să se îndepărteze.

La momentul extrem de violent este martor unul dintre copiii celor doi, un băiețel de numai 3 ani. Micuțul își dă seama că mama lui e în pericol și aleargă spre locul episodului sângeros. În urma celor 15 lovituri de cuțit, victima de 25 de ani se prăbușește, în timp ce agresorul se face nevăzut.

Mihaela, femeia ucisă, a avut o căsnicie marcată de scandaluri și bătăi. Femeia obținuse în instanță un ordin de protecție, în septembrie. Suspectul nu mai avea voie să se apropie de ea timp de 6 luni.

Pe 8 noiembrie însă, de onomastica victimei, după ce ar fi consumat alcool, individul a ieșit brusc din casă, fără să spună nimic, și a comis crima.

După crimă, individul de 42 de ani a încercat să își ia viața. Acum este internat la Spitalul din Alexandria, în stare stabilă. Juridic, este arestat în lipsă, pentru omor calificat. Marți, tânăra victimă a fost condusă pe ultimul drum.

Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Sursa: Pro TV

