FOTO. Plan Roşu de Intervenţie în județul Giurgiu. Două autoturisme s-au ciocnit pe A1, sunt implicate opt persoane

Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti.

În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, între localităţile Floreşti-Stoeneşti, pe Autostrada 1, la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti - Piteşti.

ISU Giurgiu

”Din informaţiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis IGSU, potrivit News.ro.

ISU Giurgiu

La accident au fost alocate o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, 2 ambulanţe SMURD de la ISU Giurgiu şi 2 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă. În sprijin, forţele locale de intervenţie au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă şi 2 ambulanţe SMURD de la ISU BIF.

ISU Giurgiu

”În urma accidentului rutier, au rezultat cinci victime, patru adulți si un minor. Acestea au fost transportate la spital, conștiente și cooperante, pentru investigații de specialitate”, a transmis ISU Giurgiu.

De asemenea, conform sursei citate, în jurul orei 18.30, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

