FOTO. Plan Roşu de Intervenţie în județul Giurgiu. Două autoturisme s-au ciocnit pe A1, sunt implicate opt persoane

Stiri Socante
30-08-2025 | 18:41
ambulanta
Shutterstock

Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti.

autor
Cristian Matei

În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, între localităţile Floreşti-Stoeneşti, pe Autostrada 1, la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti - Piteşti.

”Din informaţiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis IGSU, potrivit News.ro.

Citește și
acc arad
Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a făcut accident cu mașina, fără să aibă permis de conducere. O tânără a fost rănită

La accident au fost alocate o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, 2 ambulanţe SMURD de la ISU Giurgiu şi 2 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă. În sprijin, forţele locale de intervenţie au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă şi 2 ambulanţe SMURD de la ISU BIF.

”În urma accidentului rutier, au rezultat cinci victime, patru adulți si un minor. Acestea au fost transportate la spital, conștiente și cooperante, pentru investigații de specialitate”, a transmis ISU Giurgiu.

De asemenea, conform sursei citate, în jurul orei 18.30, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer care s-ar fi luat la întrecere cu altă mașină, în Buzău

Sursa: News.ro

Etichete: accident, giurgiu,

Dată publicare: 30-08-2025 18:19

