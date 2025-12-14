Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase

Irigă doar creierul. Aici găsim presiuni uriașe ale sângelui, care vine direct de la inimă. Arterele carotide se evaluează ușor ecografic, ca parte în prevenția accidentului vascular cerebral.

Arterele carotide sunt vase mari de sânge care duc sânge oxigenat de la inimă către creier, față și gât. Sunt vitale pentru funcționarea creierului. Atunci când pe pereții acestora se depun grăsimi și colesterol, vasele se îngustează, iar riscul unui accident vascular cerebral crește semnificativ.

Dr. Răzvan Stănciulescu, medic primar radiologie intervențională: „Stenoza carotidiană reprezintă îngustarea unui vas extrem de important pentru structurile cerebrale. Se micșorează diametrul vascular astfel încât neuronii sunt privați de oxigen și nutrienți, iar aceste zone de stenoză de aterom se pot desprinde și pot migra și bloca vase cerebrale, astfel având de-a face cu un AVC ischemic”.

Slăbiciunea bruscă pe o parte a corpului, tulburări de vorbire sau vedere încețoșată pot fi simptome ale stenoziei carotidiene, însă de multe ori nu apar semne decât atunci când se produce un AVC.

Dar stenoza se poate depista foarte ușor printr-o ecografie specială.

