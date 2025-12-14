Monetăria SUA a prezentat noile modele pentru aniversarea a 250 de ani. Figura lui Trump nu apare pe ele | GALERIE FOTO

Stiri externe
14-12-2025 | 21:14
monede sua aniversare
Foto: usmint.gov

Monetăria Statelor Unite a prezentat modelele pentru monedele care vor comemora cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii, din 2026.

autor
Lorena Mihăilă

Acestea înfățișează documentele fondatoare și Războiul de Independență, dar, până acum, nu îl includ pe președintele Donald Trump, în ciuda presiunilor venite din partea unor aliați ai săi pentru ca fața acestuia să apară pe o monedă.

Monetăria a renunțat la modelele dezvoltate în timpul mandatului de președinte al lui Joe Biden, care evidențiau dreptul de vot al femeilor și progresele în domeniul drepturilor civile, preferând reprezentări clasice ale Americii în detrimentul progresului către o societate mai incluzivă, scrie AP.

Pentru anul viitor este planificată o serie de celebrări sub egida America 250, marcând aniversarea adoptării Declarației de Independență. Toate monedele americane afișează anul în care au fost bătute, însă cele produse anul viitor vor purta și inscripția 1776.

Citește și
Regele Charles
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Trump nu apare pe vreo monedă

Nu a fost prezentat niciun design pentru o monedă de 1 dolar, deși trezorierul SUA, Brandon Beach, ale cărui atribuții includ supravegherea Monetăriei SUA, a confirmat în octombrie că un model cu Trump era în lucru. Un proiect preliminar îl arăta pe Trump din profil pe fața principală a monedei, iar pe revers era ilustrat Trump ridicând pumnul după tentativa de asasinat, cuvintele „fight, fight, fight” apărând în partea superioară.

Conform legii, președinții nu pot apărea, de regulă, pe monede decât la doi ani după moartea lor, însă unii susținători ai unei monede cu Trump consideră că ar putea exista o „portiță” în legislația care autorizează Trezoreria să bată monede speciale pentru aniversarea a 250 de ani a națiunii.

Nici Monetăria, nici Departamentul Trezoreriei nu au răspuns solicitărilor privind existența în continuare a unui plan pentru o monedă cu Trump.

Noile modele prezintă o Americă clasică

Noile modele vor apărea doar pe monedele bătute în 2026, urmând ca imaginile actuale să revină în anul următor.

Monedele de 5 cenți (nickel), 10 cenți (dime) și cele cinci variante ale monedei de 25 de cenți (quarter) vor fi puse în circulație, în timp ce moneda de 1 cent (penny) și cea de 50 de cenți (half dollar) vor fi vândute ca obiecte de colecție.

Sunt planificate cinci versiuni ale monedei de 25 de cenți, reprezentând Compactul Mayflower, Războiul de Independență, Declarația de Independență, Constituția SUA și Discursul de la Gettysburg.

Moneda de 10 cenți va prezenta o reprezentare a Libertății, o figură feminină simbolică ce înfruntă tirania monarhiei britanice, precum și un vultur care poartă săgeți în gheare, simbolizând lupta Americii pentru independență.

Moneda comemorativă de 5 cenți este, în esență, similară cu cea mai recentă redesenare din 2006, dar include două date pe avers în loc de una: 1776 și 2026.

Două monede de colecție, planificate

Moneda de 50 de cenți prezintă chipul Statuii Libertății pe o parte, iar pe cealaltă o arată predând torța unei mâini care pare a fi a unui copil, simbolizând transferul către generația următoare.

Moneda de 1 cent este aproape identică cu cea aflată anterior în circulație, care a fost retrasă mai devreme în acest an, și va fi produsă doar ca obiect de colecție, purtând două date.

Prețurile monedelor de colecție nu au fost făcute publice. Monetăria vinde pe site-ul său o varietate de monede care nu sunt destinate circulației, cu prețuri foarte variate, în funcție de raritate.

De exemplu, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a înființării Corpului Pușcașilor Marini ai SUA, este disponibilă o monedă comemorativă de 50 de cenți la prețul de 61 de dolari, în timp ce o monedă comemorativă de 5 dolari din aur costă 1.262 de dolari. Vor fi bătute până la 750.000 de exemplare din prima, dar nu mai mult de 50.000 din cea de-a doua.

Proteste la a cincea seară în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, aniversare, monede,

Dată publicare: 14-12-2025 21:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”
Stiri externe
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.

Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO
Stiri externe
Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO

Un număr de 12 oameni printre care un rabin de origine britanică și un israelian au fost uciși iar alți 29 au fost răniți într-un atac înfiorător care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Cum a devenit satul lui Moș Crăciun un punct strategic al NATO la granița cu Rusia. Laponia, esențială pe flancul estic
Stiri externe
Cum a devenit satul lui Moș Crăciun un punct strategic al NATO la granița cu Rusia. Laponia, esențială pe flancul estic

Rovaniemi, orașul finlandez cunoscut drept „casa oficială” a lui Moș Crăciun, continuă să atragă în sezonul de iarnă turiști din întreaga lume. În acest sezon, însă, atmosfera de basm este însoțită de o prezență mai puțin obișnuită: militarii NATO.

Recomandări
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident
Stiri actuale
Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident

Doi studenți au fost uciși, iar alte nouă persoane au fost rănite, după un atac cu armă de foc petrecut în campusul unei dintre cele mai prestigioase universități americane - Brown, din Rhode Island.

Top citite
1 inghetata
Shutterstock
Stiri Diverse
Diferențele dintre gelato, sorbet și înghețată. Ce desert să alegi și de ce
2 inima
Shutterstock
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28