Monetăria SUA a prezentat noile modele pentru aniversarea a 250 de ani. Figura lui Trump nu apare pe ele | GALERIE FOTO

Monetăria Statelor Unite a prezentat modelele pentru monedele care vor comemora cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii, din 2026.

Acestea înfățișează documentele fondatoare și Războiul de Independență, dar, până acum, nu îl includ pe președintele Donald Trump, în ciuda presiunilor venite din partea unor aliați ai săi pentru ca fața acestuia să apară pe o monedă.

Monetăria a renunțat la modelele dezvoltate în timpul mandatului de președinte al lui Joe Biden, care evidențiau dreptul de vot al femeilor și progresele în domeniul drepturilor civile, preferând reprezentări clasice ale Americii în detrimentul progresului către o societate mai incluzivă, scrie AP.

Pentru anul viitor este planificată o serie de celebrări sub egida America 250, marcând aniversarea adoptării Declarației de Independență. Toate monedele americane afișează anul în care au fost bătute, însă cele produse anul viitor vor purta și inscripția 1776.

Trump nu apare pe vreo monedă

Nu a fost prezentat niciun design pentru o monedă de 1 dolar, deși trezorierul SUA, Brandon Beach, ale cărui atribuții includ supravegherea Monetăriei SUA, a confirmat în octombrie că un model cu Trump era în lucru. Un proiect preliminar îl arăta pe Trump din profil pe fața principală a monedei, iar pe revers era ilustrat Trump ridicând pumnul după tentativa de asasinat, cuvintele „fight, fight, fight” apărând în partea superioară.

Conform legii, președinții nu pot apărea, de regulă, pe monede decât la doi ani după moartea lor, însă unii susținători ai unei monede cu Trump consideră că ar putea exista o „portiță” în legislația care autorizează Trezoreria să bată monede speciale pentru aniversarea a 250 de ani a națiunii.

Nici Monetăria, nici Departamentul Trezoreriei nu au răspuns solicitărilor privind existența în continuare a unui plan pentru o monedă cu Trump.

Noile modele prezintă o Americă clasică

Noile modele vor apărea doar pe monedele bătute în 2026, urmând ca imaginile actuale să revină în anul următor.

Monedele de 5 cenți (nickel), 10 cenți (dime) și cele cinci variante ale monedei de 25 de cenți (quarter) vor fi puse în circulație, în timp ce moneda de 1 cent (penny) și cea de 50 de cenți (half dollar) vor fi vândute ca obiecte de colecție.

Sunt planificate cinci versiuni ale monedei de 25 de cenți, reprezentând Compactul Mayflower, Războiul de Independență, Declarația de Independență, Constituția SUA și Discursul de la Gettysburg.

Moneda de 10 cenți va prezenta o reprezentare a Libertății, o figură feminină simbolică ce înfruntă tirania monarhiei britanice, precum și un vultur care poartă săgeți în gheare, simbolizând lupta Americii pentru independență.

Moneda comemorativă de 5 cenți este, în esență, similară cu cea mai recentă redesenare din 2006, dar include două date pe avers în loc de una: 1776 și 2026.

Două monede de colecție, planificate

Moneda de 50 de cenți prezintă chipul Statuii Libertății pe o parte, iar pe cealaltă o arată predând torța unei mâini care pare a fi a unui copil, simbolizând transferul către generația următoare.

Moneda de 1 cent este aproape identică cu cea aflată anterior în circulație, care a fost retrasă mai devreme în acest an, și va fi produsă doar ca obiect de colecție, purtând două date.

Prețurile monedelor de colecție nu au fost făcute publice. Monetăria vinde pe site-ul său o varietate de monede care nu sunt destinate circulației, cu prețuri foarte variate, în funcție de raritate.

De exemplu, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a înființării Corpului Pușcașilor Marini ai SUA, este disponibilă o monedă comemorativă de 50 de cenți la prețul de 61 de dolari, în timp ce o monedă comemorativă de 5 dolari din aur costă 1.262 de dolari. Vor fi bătute până la 750.000 de exemplare din prima, dar nu mai mult de 50.000 din cea de-a doua.

