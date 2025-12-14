Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan să crească salariul minim: Reducerea deficitului se face prin sacrificarea cetățenilor

Cartel ALFA solicită Guvernului creșterea salariului la cel puțin 4.350 de lei, acuzând Executivul că încearcă reducerea deficitului „doar prin sacrificarea cetățenilor”, în timp ce capitalul și categoriile protejate politic ar fi menajate.

Într-o scrisoare transmisă premierului, sindicaliștii susțin că „consensul aparent” din interiorul coaliției de guvernare nu trebuie confundat cu susținerea populației pentru măsurile promovate de Executiv.

Sindicaliștii afirmă că imaginea de acceptare publică ar fi reflectată în mass-media prin „controlul deținut de partide asupra principalelor canale mediatice”, nu prin acordul real al cetățenilor.

Potrivit documentului trimis către Ilie Bolojan, măsurile guvernamentale promovate sub pretextul „salvării țării” ar fi „extrem de nocive”, ducând la sărăcirea populației și la dificultăți majore pentru activitatea economică, cu efecte pe termen mediu și lung.

Deficitul bugetar, corectat prin sacrificarea cetățenilor

Cartel ALFA arată că o mare parte a populației a înțeles necesitatea corectării deficitului excesiv, pe fondul unui context internațional complicat și al unor guvernări considerate „iresponsabile”.

Cu toate acestea, sindicatul acuză incoerențe majore în politicile actuale: pe de o parte, reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin diminuarea sporurilor, înghețarea salariilor bugetarilor și a pensiilor, reduceri mascate de personal și intenția de înghețare a tuturor veniturilor; pe de altă parte, menținerea unor cheltuieli ridicate ale instituțiilor publice pentru achiziții considerate nejustificate, lipsa unor măsuri ferme împotriva marii evaziuni și păstrarea privilegiilor unor categorii protejate politic.

Sindicaliștii susțin că austeritatea este aplicată aproape exclusiv salariaților și pensionarilor, prin creșteri de taxe, scăderi și înghețări de salarii și pensii, menținerea unei inflații ridicate și absența măsurilor pentru temperarea costului de trai, în special la energie, locuire și alimente. În acest context, intenția de înghețare a salariului minim este calificată drept o decizie care ar valida evaziunea fiscală și ar bloca creșterea veniturilor bugetare.

Scrisoarea face trimitere și la blocarea reformei fiscale necesare alinierii României la Carta socială europeană și la Convenția nr. 102 a Organizației Internaționale a Muncii. Cartel ALFA subliniază că, deși aceste documente prevăd ca contribuția lucrătorilor la cheltuielile sociale să nu depășească 50%, în România salariații ar acoperi 83% din fondul de pensii și 64% din fondul de sănătate.

Totodată, confederația reamintește că, din 2018, prin transferul integral al contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, România ar fi devenit „un paradis fiscal” pentru capital, lucrătorii fiind obligați să preia responsabilități sociale care ar reveni angajatorilor. În paralel, sindicatul critică menținerea subvențiilor consistente pentru partidele politice, nivelul indemnizațiilor parlamentarilor și al salariilor demnitarilor, precum și indemnizațiile de management din companiile de stat, considerate „sfidătoare”.

