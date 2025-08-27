ANIMAȚIE GRAFICĂ. Ce greșeli fatale au făcut părinții băiatului de 3 ani care a murit în accidentul de mașină din Vâlcea

În România, sute de copii sunt transportați zilnic în mașini fără scaune speciale, pentru că părinții nu realizează riscurile, deși legea este clară, iar avertismentele specialiștilor numeroase.

Consecințele sunt dramatice. Pe Valea Oltului, un băiețel de 3 ani a murit după ce tatăl aflat la volan a lovit mașina din față. Copilașul era ținut în brațe de mama lui, pe scaunul din dreapta, și a fost proiectat direct în parbriz. Ceilalți șapte adulți implicați au scăpat doar cu răni ușoare, dar cel mic nu a supraviețuit.

Băiețelul a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajele SMURD. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și le-au continuat până la spital, dar rănile erau prea grave.

Comisar-șef Ionuț Pâslaru, Poliția Vâlcea: „Minorul decedat nu se afla într-un dispozitiv omologat de retenție pentru copii, așa cum prevede legislația. Accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan și al nerespectării distanței corespunzătoare de siguranță între vehicule.”

Accidentul s-a produs dimineața devreme.

Tatăl copilului era la volan, iar mama - care stătea pe scaunul din dreapta - îl ținea în brațe pe cel mic. În localitatea Gura Văii, mașina din fața lor a oprit pentru a lua un pasager. Obosit, se pare, șoferul nu a frânat și a izbit-o.

Copilul, ținut în brațe de mamă, a fost aruncat în parbriz.

Când au ajuns echipajele de salvare, tatăl a fost găsit ținându-și copilul în brațe, disperat. Unele dintre femeile din cealaltă mașină implicată în accident au leșinat când au văzut băiețelul inconștient. Au fost duse la spital, însă niciuna nu are răni grave.

Copilul ar fi avut șanse dacă ar fi fost într-un scaun special, spun experții.

Dan Gîrtofan, instructor de conducere defensivă: „La peste 60, 70, 80 la oră nu există să poți să ții un obiect în mână, mai ales un copil care are o greutate. În scaun, cu siguranță că nu părăsea locul, probabil că îl ținea centura sau probabil că nu se mișca din scaun. Cu siguranță că avea șanse peste 50, adică șanse duble să trăiască.”

Potrivit Codului Rutier, copiii cu o înălțime de până la un metru și 35 de centimetri pot călători în mașină doar în scaune omologate, montate pe bancheta din spate. Copiii sub 3 ani nu pot fi transportați fără supravegherea unui adult, care să stea lângă ei.

Pentru că locul din dreapta față este cel mai vulnerabil în cazul unui accident rutier, legea interzice copiilor până în 12 ani și un metru și jumătate înălțime să stea pe aceste scaune.

Regulile interzic explicit ca un copil să fie ținut în brațe în timpul mersului.

Amenzile pentru abateri sunt între 810 și 1.012 lei, echivalentul a 4–5 puncte amendă.

Datele Poliției arată că în primele patru luni din acest an au fost date peste 1.100 de amenzi șoferilor care au transportat copii fără scaun special.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













