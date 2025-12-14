Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul

Horoscop 14 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne pliem pe cerințele celor din jur și o să ieșim la plimbare, la evenimente, ca să le acordăm tuturor atenția cuvenită.

Vibrația zilei este 5 și o să ne ia prin surprindere un factor neprevăzut.

Horoscop 14 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să aveți parte de surprize plăcute, o să cheltuiți și bani și n-o să rămâneți acasă, decât dacă se anunță cineva de la drum în vizită. E cineva căruia îi e dor de voi și o să faceți cumva să vă vedeți, că aveți de luat o decizie de comun acord.

Horoscop 14 decembrie 2025 – CAPRICORN

O ieșire în lume v-ar mai detensiona, că ați muncit, nu glumă, și aveți nevoie de o pauză: o plimbare, un spectacol, o vizită. Se poate să revină cineva care a încercat o apropiere, dar nu i-a reușit cu ceva timp în urmă și mai speră, totuși, să fiți mai receptivi.

Horoscop 14 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să primiți o invitație specială la un eveniment și poate să fie vorba și despre voi, să primiți o nominalizare sau un premiu, așa de sfârșit de an. E un anturaj care o să vă scoată din casă și o să petreceți câteva ore, posibil și în alt oraș, întorcându-vă până la noapte.

Horoscop 14 decembrie 2025 – PEȘTI

O să vă puteți urni să o porniți din drum, că vor fi niște oameni care vă așteaptă de multă vreme și poate nici nu locuiesc departe, dar fiecare a fost prins cu treburile personale. E un grup care vrea să puneți și voi umărul la o acțiune în care și voi, și alți oameni vor avea de câștigat.

Horoscop 14 decembrie 2025 – BERBEC

O invitație la un party și o să dați de niște oameni cu care o să rămâneți prieteni, că aveți multe în comun, și o să petreceți și o parte din zilele libere împreună. O să-i scoateți pe prieteni la plimbare, că n-aveți chef de stat acasă, poate dați o fugă într-o stațiune de agrement să vă recreați.

Horoscop 14 decembrie 2025 – TAUR

Se poate să întâlniți, în drumurile voastre, un posibil partener de afaceri și să veniți cu idei care pot fi puse în practică din ianuarie încolo. Poate vă scot la masă prietenii, e ziua cuiva de naștere și face cinste la un restaurant.

Horoscop 14 decembrie 2025 – GEMENI

O întâlnire în doi, dacă vreți să refaceți o căsnicie sau o relație sentimentală, mai ales că vin sărbătorile și e bine să fiți o pereche. Poate reluați o îndeletnicire de timp liber ca să uitați de stres, de grija ratelor, și să vă creați o stare de bună dispoziție.

Horoscop 14 decembrie 2025 – RAC

Se poate să recuperați o datorie și să stați bine cu finanțele, că n-ați depășit bugetul, ba chiar ați făcut o economie care vă menține într-o stare de echilibru financiar. E cineva care îndrăznește să vă întrebe dacă v-ați făcut program de sărbători și vă propune o destinație. Vedeți ce și cum.

Horoscop 14 decembrie 2025 – LEU

Poate vă treziți cu un musafir care o să vă dea tot programul peste cap, dar asta nu înseamnă că n-o să vă simțiți bine împreună. O să fie altceva. Se poate să luați parte la o întrecere sportivă și să fie cu adrenalină, fie că sunteți pe teren, fie în tribună.

Horoscop 14 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să cheltuiți niște bani, poate pentru că faceți niște achiziții online, ca să aveți produse obligatorii de sărbători și să nu umblați după ele în ultima clipă. Sunt chestiuni de familie care se cer luate în discuție, ca să nu se încheie anul fără soluționare.

Horoscop 14 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă coopteze niște prieteni să vă duceți la un spectacol, poate e și vreun târg, și o să vă bucurați de o atmosferă pe gustul vostru. Apare cineva care să vă fascineze și, dacă n-aveți partener de cuplu, o să vă lăsați duși de val.

Horoscop 14 decembrie 2025 – SCORPION

Vă invită prietenii la o masă festivă și o să faceți cunoștință cu niște oameni cu care puteți schimba idei de afaceri și să găsiți și un proiect, la un moment dat. Se poate să vă caute, în sfârșit, acea persoană de care v-ați putut desprinde sufletește și să vă armonizați, de data aceasta.

