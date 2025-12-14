Proteste la a cincea seară în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Oamenii s-au adunat în Piața Universității și s-au îndreptat către Piața Victoriei. Este a cincea seară la rând în care ies în stradă, în număr tot mai mare și protestează pentru o justiție independentă.

Asta după ce documentarul publicat de Recorder la începutul săptămânii a scos la iveală neregulile sistemului de justiție, care nu sunt de o zi sau două, ci de mulți ani, potrivit dezvăluirilor făcute de magistrați.

Sunt oameni de toate vârstele, am văzut și foarte mulți tineri. Și sunt așteptați încă în număr mare. Pe pagina de Facebook a ONG-ului Corupția Ucide, au reacționat la acest marș aproape 2.000 de persoane.

Continuă protestele și în orașele din țară. Pare că valul de revoltă este tot mai mare, iar oamenii spun că până nu vor vedea schimbări, vor continua să-și exprime nemulțumirea în stradă. Printre multe reforme din sistem, ei cer demisia Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, dar și revizuirea competențelor CSM.

