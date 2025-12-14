Proteste la a cincea seară în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

Stiri actuale
14-12-2025 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

autor
Mădălina Stețco

Oamenii s-au adunat în Piața Universității și s-au îndreptat către Piața Victoriei. Este a cincea seară la rând în care ies în stradă, în număr tot mai mare și protestează pentru o justiție independentă.

Asta după ce documentarul publicat de Recorder la începutul săptămânii a scos la iveală neregulile sistemului de justiție, care nu sunt de o zi sau două, ci de mulți ani, potrivit dezvăluirilor făcute de magistrați.

Sunt oameni de toate vârstele, am văzut și foarte mulți tineri. Și sunt așteptați încă în număr mare. Pe pagina de Facebook a ONG-ului Corupția Ucide, au reacționat la acest marș aproape 2.000 de persoane.

Continuă protestele și în orașele din țară. Pare că valul de revoltă este tot mai mare, iar oamenii spun că până nu vor vedea schimbări, vor continua să-și exprime nemulțumirea în stradă. Printre multe reforme din sistem, ei cer demisia Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, dar și revizuirea competențelor CSM.

Citește și
protest justitie
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, piata victoriei, protest piata victoriei, lia savonea,

Dată publicare: 14-12-2025 18:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
Citește și...
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă
Stiri actuale
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane au ieșit să protesteze, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Oameni au ieșit în stradă și în marile orașe.

Recomandări
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Stiri externe
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”
Stiri actuale
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Top citite
1 inghetata
Shutterstock
Stiri Diverse
Diferențele dintre gelato, sorbet și înghețată. Ce desert să alegi și de ce
2 inima
Shutterstock
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28