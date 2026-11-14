Benzina și motorina standard au prețuri cuprinse între mai multe praguri de preț, în funcție de rețeaua de benzinării aleasă.

Datele publicate pe Monitorul Prețurilor arată care sunt benzinăriile cu cele mai mici prețuri la carburanți, dar și unde șoferii plătesc cel mai mult pentru un litru de benzină sau motorină.

Cât costă benzina standard astăzi, 14 noiembrie 2026

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este afișat de stațiile Petrom, unde costă 9,48 de lei.

Prețurile la benzina standard, afișate de principalele benzinării, sunt următoarele:

Petrom București: 9,48 de lei/litru,

OMV București: 9,54 de lei/litru,

MOL București: 9,69 de lei/litru,

Rompetrol București: 9,54 de lei/litru,

Lukoil București: 9,51 de lei/litru.

La polul opus se află MOL, unde benzina standard costă 9,69 de lei litrul. Astfel, între cel mai mic preț, înregistrat la Petrom, și cel mai mare, afișat de MOL, există o diferență de 0,21 lei pentru fiecare litru de benzină.

Pentru un plin de 50 de litri, diferența ajunge la 10,50 lei.

Cât costă motorina standard astăzi, 14 noiembrie 2026

În cazul motorinei standard, cele mai mici prețuri sunt afișate de Petrom și SOCAR, unde un litru costă 10,67 de lei.

Prețurile afișate la pompă pentru motorina standard, în principalele rețele de benzinării, sunt următoarele:

Petrom București: 10,67 de lei/litru,

OMV București: 10,73 de lei/litru,

MOL București: 10,78 de lei/litru,

Rompetrol București: 10,73 de lei/litru,

Lukoil București: 10,7 de lei/litru,

SOCAR: 10,67 de lei/litru.

Cel mai scump litru de motorină standard se găsește la MOL, unde prețul ajunge la 10,78 de lei. Comparativ cu tariful minim de 10,67 de lei, diferența este de 0,11 lei pentru fiecare litru.

Pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc cu 5,50 lei mai mult dacă aleg stația cu cel mai mare preț, în comparație cu una care afișează tariful minim.

Unde găsesc românii cel mai ieftin carburant

Petrom afișează cel mai mic tarif pentru benzina standard, de 9,48 de lei/litru. În cazul motorinei standard, Petrom și SOCAR au același preț, de 10,67 de lei/litru.

La polul opus, MOL are cele mai mari prețuri dintre companiile incluse în comparație, atât la benzină, unde litrul costă 9,69 de lei, cât și la motorină, cu un tarif de 10,78 de lei/litru.

Prețurile carburanților din benzinăriile enumerate mai sus sunt aceleași și în mai multe orașe din țară, printre care Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.