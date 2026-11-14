Miklós Seszták, ministrul dezvoltării naţionale al Ungariei între 2014 şi 2018, este acuzat de luare de mită într-un scandal care implică compania de transport de stat, prin achiziţionarea de autobuze second-hand la preţuri umflate.

Actualul prim-ministru Péter Magyar a obţinut o victorie electorală zdrobitoare în aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán, după ce a promis să investigheze presupusele cazuri de corupţie şi abuz în serviciu din timpul mandatului rivalului său.

Seszták, alţi doi miniştri din era Orbán şi fratele fostului premier au fost arestaţi în diferite dosare, pe măsură ce anchetele privind corupţia au luat avânt în ultimele săptămâni.

Oficiul Naţional pentru Recuperarea şi Protecţia Bunurilor (NVVH), un organism anticorupţie cu competenţe extinse, înfiinţat în cadrul eforturilor lui Magyar de responsabilizare a fostei guvernări, a declarat că a efectuat percheziţii în mai multe locaţii, joi şi vineri, în cadrul procedurilor penale împotriva lui Seszták.

„În timpul percheziţiei, anchetatorii au descoperit sume mari de bani: îngropaţi în păduri, ascunşi în clădiri agricole şi depozite, precum şi în proprietăţi rezidenţiale, şi depozitaţi în seifuri de mare valoare în locuri izolate”, se arată în comunicat.

„Suma totală de numerar găsită în timpul percheziţiilor de două zile a fost de 5.071.632.000 de forinţi, 2.658.350 de euro şi 1.257.100 de dolari americani”, a adăugat acesta, valoarea totală ajungând la echivalentul de 19,5 milioane de dolari.

NVVH a precizat că personalul său a depus banii în contul Trezoreriei de Stat a Ungariei.

„La primire, 12 angajaţi ai Trezoreriei au petrecut 8 ore numărând banii cu ajutorul a 5 maşini de numărat”, a precizat ministrul finanţelor, András Kármán, pe Facebook.

Magyar a salutat confiscarea ca un potenţial punct de cotitură. „Acest lucru marchează oficial sfârşitul mafiei Fidesz-KDNP!”, a spus el, referindu-se la fosta coaliţie de guvernare a lui Orbán.

Fostul lider nu a reacţionat la ultimele evoluţii. Orbán denunţase anterior anchetele care vizau cercul său restrâns ca fiind o „persecuţie politică” menită să-l trimită în închisoare.