Va fi o întâlnire cu o puternică încărcătură simbolică, între liderii principalelor puteri nucleare ale lumii.

Dar sunt puține șanse ca trilaterala să producă și rezultate concrete. Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii americani au avansat o propunere neobișnuită - Ucraina să își retragă trupele rămase în Donbas, în schimbul aderării la NATO.

Întâlnirea istorică dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei va avea loc săptămâna viitoare, când Donald Trump va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, de la la Shenzen, oraș din sudul Chinei - a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Eduardo Castillo, The Associated Press: „Această reuniune (APEC) va aduce laolaltă liderii celor 21 de economii membre, pentru a discuta despre comerț, creștere economică și cooperare regională. Reuniunea are loc însă într-un context marcat de tensiuni geopolitice și de competiție la nivel mondial. Unul dintre momentele care stârnesc un interes deosebit este o posibilă întâlnire între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei. Dacă aceasta va avea loc, ar fi o întâlnire fără precedent între liderii celor mai mari puteri nucleare ale lumii”.

Președintele a precizat că va discuta și despre reducerea armamentului nuclear la nivel mondial. De asemenea, este de așteptat ca Iranul să fie o alta temă de discuție.

Însă Ucraina nu ar urma să fie abordată, susține Casa Albă, după ce Xi Jinping a spus clar că războiul din Ucraina este o chestiune care privește doar Europa.

Andrew Hillier, analist de politic externă: „Cred că cea mai semnificativă evoluție diplomatică (a săptămânii) a fost că Volodimir Zelenski, alături de emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, a anunțat că Europa va primi un loc la următoarea rundă de negocieri de pace”.

Nu a fost nominalizat, însă, un singur reprezentant care să vorbească în numele Europei. Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia vor avea câte un loc în echipa europeană de negocieri, iar Comisia Europeana și Consiliul European vor împărți al șaselea loc.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: „Vreau să fie foarte clar: noi decidem cine ne reprezintă și cum suntem reprezentați. O prezență europeană puternică este importantă pentru apărarea intereselor Ucrainei și ale Europei”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Dacă europenii au într-adevăr pe cineva care este împuternicit să vorbească, dacă europenii doresc acest lucru, atunci suntem deschiși la discuții. Odată ce vom înțelege care este intenția lor reală și disponibilitatea de a contribui la procesul de pace, atunci va fi posibilă luarea unei decizii privind desfășurarea unui dialog pentru o soluționare a conflictului din Ucraina într-un format extins”.

Pe de altă parte, negociatorii americani au avansat ideea ca Ucraina să își retragă forțele militare rămase in Donbas, în schimbul aderării la NATO, a declarat Volodimir Zelenski. „Este pentru prima dată când această posibilitate a fost pusă în discuție”, a mai spus Zelenski.