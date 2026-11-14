Prim-ministrul israelian în exerciţiu, Benjamin Netanyahu, a pledat din nou sâmbătă pentru formarea unui guvern de uniune naţională împreună cu rivalul său, Gadi Eisenkot, considerând că aceasta este singura modalitate de a „garanta securitatea Israelului” în faţa Iranului, a cărui ameninţare promite să o elimine „odată pentru totdeauna”, relatează AFP, potrivit News.ro.

Întâlnirea sa de joi cu Gadi Eisenkot nu a făcut decât să-i consolideze convingerea că, în acest moment, este esenţial să se formeze un guvern de uniune naţională, "care să poată „garanta securitatea Israelului pentru mulţi ani de acum înainte”, a afirmat Benjamin Netanyahu într-o declaraţie video.

„Să intrăm în sala de negocieri, fără condiţii prealabile”, spune Netanyahu, „să lăsăm deoparte toate disputele şi toate boicoturile şi să ajungem la acorduri pentru securitatea şi viitorul Israelului, inclusiv în ceea ce priveşte problema recrutării obligatorii".

Preşedintele Israelului l-a ales sâmbăta trecută pe Gadi Eisenkot, cel mai puternic rival al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, pentru a încerca să formeze un nou guvern.