„Un tânăr de 17 ani a condus un autoturism pe strada Trandafirilor din localitatea Giroc, iar la intersecţia cu strada Cerbului ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se în afara părţii carosabile şi oprindu-se într-un cap de pod”, a transmis IPJ Timiş, scrie News.ro.

În urma accidentului, fata de 18 ani a intrat în stop cardio-respirator şi a fost resuscitată. Medicii au decis să o transporte la spital, după primele semne de viaţă, însă aceasta a decedat.

Băiatul de 17 ani a fost rănit şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că tânărul de 17 ani nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, s-a stabilit faptul că tânărul ar fi luat autoturismul fără cunoştinţa proprietarei acestuia, o tânără în vârstă de 19 ani”, a transmis IPJ Timiş.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă.