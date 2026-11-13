Noul model Dacia Spring măsoară 3,85 metri lungime și 1,74 metri lățime (fără oglinzi). Astfel, a câștigat 15 centimetri în lungime și, mai ales, 18 centimetri în lățime față de generația anterioară — o schimbare considerabilă. Capota scurtă, protecțiile din plastic texturat și pasajele pronunțate ale roților conferă robustețe caroseriei compacte. Un detaliu vizual remarcat de specialistul care a testat modelul este modul în care o parte din semnătura luminoasă LED din spate se reflectă la un unghi de 45 de grade, creând un efect vizual complex, dar cu costuri reduse de fabricație, a constatat un specialist care a testat noul model Dacia, relatează publicația Autobild.es.

Interior: mai multă tehnologie, fără excese

Potrivit acestuia, la interior, planșa de bord are linii orizontale, numeroase spații de depozitare și un instrumentar de bord digital de 7 inchi în echiparea standard. Pentru un ecran tactil central, este necesară trecerea la nivelul de echipare Journey, care include un display de 10,1 inchi, Apple CarPlay și Android Auto wireless, navigație conectată timp de opt ani, cameră pentru marșarier și acces fără cheie.

Reglajul pe înălțime al scaunului șoferului și ajustarea volanului atât pe verticală, cât și pe adâncime sunt detalii practice apreciate în timpul testului, mult mai utile într-o mașină de oraș decât animațiile spectaculoase la pornire. Scaunele față sunt îmbrăcate în material textil pe versiunea Expression și într-o combinație de textil și material sintetic pe Journey.

În spate, Dacia Spring 2027 are doar două locuri, fără un loc central pentru al cincilea pasager. Bancheta rabatabilă fracționat 50/50 permite extinderea spațiului pentru bagaje, iar locul pentru pasagerii din spate este decent raportat la dimensiunile mașinii. Portbagajul are o capacitate convingătoare de 337 de litri, extensibilă până la 1.283 de litri cu bancheta rabatată. Podeaua împărțită în două bucăți permite separarea obiectelor, un avantaj important pentru această clasă.

În plus, există un mic compartiment frontal de 18 litri pentru depozitarea cablurilor. Sistemul YouClip adaugă puncte de prindere pentru accesorii, iar pachetul de încărcare permite alimentarea dispozitivelor externe prin funcția V2L (Vehicle-to-Load).

Motorizare și autonomie

Singura motorizare anunțată dezvoltă 60 kW (80 CP) și un cuplu de 175 Nm, cu o arhitectură integrată „6-în-1”, care reduce numărul componentelor dispersate și optimizează spațiul limitat. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și atinge o viteză maximă de 130 km/h — performanțe modeste, dar suficiente pentru deplasările suburbane.

Bateria utilizează chimie LFP fără cobalt, celule prismatice și o construcție „cell-to-pack”, o soluție apreciată de specialist pentru raportul cost-eficiență și durabilitate, deși autonomia reală va depinde de temperatură, viteză și utilizarea aerului condiționat. Cu o greutate de 1.212 kg, modelul evită masa excesivă a unor electrice mai mari. Jantele sunt de 15 inchi pe versiunea Expression și de 16 inchi pe Journey.

Experiența la volan

Potrivit relatării din timpul testului, primul lucru remarcat la plecarea de pe loc este răspunsul imediat al accelerației. Cei 175 Nm sunt disponibili instantaneu, iar Spring se strecoară cu ușurință între semafoare fără a fi nevoie să folosească întreaga putere de 80 CP.

Direcția este puternic asistată la viteze mici și necesită un efort minim la parcare, fiind confortabilă și destul de directă pentru oraș, chiar dacă oferă puțin feedback de la roțile față. În schimb, senzația la frânare ar putea fi îmbunătățită: în primii centimetri de cursă ai pedalei, frânarea este dificil de modulat precis, mai ales la viteze mici, deși ulterior pedala răspunde corect.

Pe primele viraje, mașina s-a dovedit mai stabilă decât se aștepta testerul, ajutată de lățimea crescută a caroseriei, deși suspensia rămâne relativ moale și permite un anumit ruliu la un ritm mai alert. Pe drumurile de munte, Dacia Spring 2027 se manevrează ușor, dar nu încurajează condusul sportiv: puntea față își pierde precizia la intrarea forțată în viraje, iar anvelopele își ating rapid limitele, mai spune specialistul.

De asemenea, expertul a observat că motorul își pierde din vigoare pe măsură ce viteza crește. Pe autostradă, mașina menține 120 km/h fără probleme, însă depășirile necesită planificare. La viteze mari se resimt zgomote semnificative de vânt și de rulare, iar suspensia transmite balansul caroseriei peste denivelările mai mari. În oraș însă, raza de bracaj de 9,9 metri și dimensiunile compacte îi permit să se strecoare în spații inaccesibile mașinilor mai mari, acesta fiind mediul în care strălucește cu adevărat.